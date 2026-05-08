Instituto Coordenadas alerta que o caso do navio de cruzeiro com hantavírus ameaça a reputação turística internacional das Ilhas Canárias

O Instituto de Coordenadas de Governação e Economia Aplicada (ICGEA) afirmou na sexta-feira que a chegada ao território espanhol do navio de cruzeiro MV Hondius, afetado por um surto de hantavírus, representa “um grave erro estratégico para a saúde pública” com potencial impacto na reputação internacional das Ilhas Canárias, na imagem turística de Espanha e na confiança na saúde europeia.

Conforme reportado, numa análise preparada após consultar mais de 25 especialistas em saúde pública, turismo, biossegurança, geopolítica, reputação e inteligência artificial, a instituição considera que a gestão da crise “não pode ser abordada exclusivamente a partir de parâmetros epidemiológicos devido às suas implicações económicas, reputacionais e estratégicas.

A análise argumenta que a dimensão da emergência ultrapassa largamente os poderes ordinários do Ministério da Saúde e exige o envolvimento direto do Ministério da Indústria e Turismo, liderado por Jordi Hereu, e do Ministério dos Negócios Estrangeiros, liderado por José Manuel Albares.

Segundo o Instituto Coordenadas, Espanha deveria ter explorado alternativas internacionais juntamente com a Organização Mundial da Saúde (OMS) e as autoridades de Cabo Verde para evitar que as Ilhas Canárias se tornassem “o epicentro reputacional europeu” de um alerta de saúde ligado a um vírus de elevada mortalidade percebida.

A instituição alerta ainda que a associação mediática entre “as Ilhas Canárias”, o “vírus mortal” e a “Europa” pode ser consolidada digitalmente através de motores de busca, redes sociais e sistemas de inteligência artificial generativa, afetando indiretamente a perceção internacional do arquipélago como destino seguro.

“As crises de saúde do século XXI já não se limitam ao campo médico, são crises multifatoriais: reputacional, económica, algorítmica e geopolítica”, diz o vice-presidente executivo do ICGEA, Jesús Sánchez Lambás.