IP entrega à Mota-Engil obra de 113 milhões na Linha do Minho

A Infraestruturas de Portugal (IP) consignou a quadruplicação da Linha do Minho entre Contumil e Ermesinde à Mota-Engil. O investimento, que supera os 200 milhões de euros, permitirá assegurar, numa primeira fase, a ligação de alta velocidade ferroviária entre Porto e Vigo.

A empreitada entregue esta sexta-feira à construtora portuguesa diz respeito ao troço entre o topo norte da Estação de Contumil e a entrada da Estação de Ermesinde e representa um investimento de 113,5 milhões de euros. Deverá estar concluído no primeiro trimestre de 2030.

Integrada na no Programa Nacional de Investimentos 2030 (PNI 2030), a obra permitirá aumentar a oferta ferroviária de passageiros e mercadorias — a IP estima um aumento de procura de 30% — criar corredores independentes para a Linha do Minho e para a Linha do Douro, “reforçando e melhorando a oferta ferroviária na Área Metropolitana do Porto” e “assegurar, numa primeira fase, a ligação de alta velocidade ferroviária entre o Porto e Vigo”, afirma a empresa pública em comunicado.

A IP explica que o troço em causa é utilizado por mais de 200 comboios por dia, assegurando a ligação entre o Porto e todas as linhas a norte da cidade, com especial impacto nas Linhas do Minho, do Douro e de Guimarães, bem como o Ramal de Braga.

O projeto hoje consignado prevê, além da quadruplicação da linha, a reformulação das estações de Contumil e de Rio Tinto, do apeadeiro de Águas Santas e alterações na Estação de Campanhã. Serão também suprimidas passagens de nível rodoviárias e pedonais e criadas zonas de estacionamento.

“A quadruplicação do troço Contumil–Ermesinde é uma intervenção estruturante para a rede ferroviária do Norte, permitindo separar de forma eficiente os fluxos das Linhas do Minho e do Douro e aumentar significativamente a capacidade de circulação num dos eixos mais pressionados da Área Metropolitana do Porto”, destaca Miguel Cruz, presidente da Infraestruturas de Portugal, citado no comunicado.

Esta intervenção na Linha do Minho “envolve um investimento global na ordem dos 226 milhões de euros, incluindo estudos e projetos, expropriações, empreitada de construção civil, materiais, fiscalização e sistemas de sinalização e telecomunicações ferroviárias, contando com um apoio de cerca de 40 milhões de euros de fundos da União Europeia, no âmbito do Portugal 2030”, refere a IP.