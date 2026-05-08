J&J Innovative Medicine tem abertas candidaturas para dez vagas de estágios em Portugal

A farmacêutica Johnson & Johnson Innovative Medicine tem abertas candidaturas para a nova edição do seu programa de estágios de 12 meses. Desta vez, há dez vagas disponíveis em várias áreas de atividade, de medical affairs ao marketing. Desde 2016, mais de 100 jovens já participaram neste programa e continuaram na empresa.

“A Johnson & Johnson Innovative Medicine Portugal anuncia a nova edição do programa de estágios early talent, um programa de 12 meses que visa atrair e desenvolver jovens talentos em início de carreira no setor farmacêutico, com dez vagas disponíveis”, informa a empresa, numa nota a que o ECO teve acesso.

Nesta edição, a farmacêutica está à procura de candidatos com formação superior, nomeadamente, nas áreas de saúde, gestão, ciências e engenharia biomédica, tendo abertas vagas em várias áreas, “como marketing, comunicação e external affairs, medical affairs e business intelligence“.

“Com a duração de 12 meses, o programa early talent oferece aos participantes a oportunidade de adquirir competências sólidas num dos setores mais dinâmicos e competitivos do mercado global: o setor farmacêutico”, sublinha a J&J Innovative Medicine, que detalha que valoriza a excelência académica e procura, sobretudo, “jovens que incorporem os seus valores fundamentais: liderança, ética e vontade de gerar um impacto positivo na sociedade e na saúde“.

“Desde 2016, mais de uma centena de jovens profissionais já participou no programa early talent e manteve-se na empresa, evidenciando a elevada taxa de retenção do programa e consolidando-o como uma referência na formação de novos talentos“, acrescenta a empresa, que refere que as candidaturas estarão abertas até 29 de maio.