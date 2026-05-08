Starmer recusa demitir-se após resultados eleitorais “muito difíceis”. Farage reivindica “mudança histórica”

O primeiro-ministro britânico e líder do Partido Trabalhista, Keir Starmer, admitiu que os maus resultados nas eleições autárquicas de quinta-feira são “muito difíceis” e assumiu a responsabilidade, mas recusou demitir-se.

“Deixem-me ser claro, estes são resultados muito difíceis”, afirmou aos jornalistas, lamentando a perda de centenas de eleitos locais.

Porém, Starmer, acrescentou: “Fui eleito para enfrentar estes desafios, e não vou fugir a estes desafios e mergulhar o país no caos”.

“Acho que é absolutamente claro que o eleitorado está farto do facto de as suas vidas não estarem a mudar com a rapidez necessária”, admitiu, referindo que é preciso fazer mais para “convencer as pessoas de que as coisas podem melhorar, as suas vidas podem melhorar, há esperança” e que não vai “fugir a esse desafio”.

“Tomámos uma série de decisões, que foram as decisões certas em termos de estabilizar a economia, investir nos nossos serviços públicos e não nos deixarmos arrastar para a guerra com o Irão. Mas também cometemos erros desnecessários. E a minha tarefa agora é definir os passos que vamos dar para concretizar a mudança que as pessoas querem e merecem”, vincou.

Até às 09:00 de hoje, apenas 41 das 136 autarquias inglesas que foram a votos tinham divulgado os resultados, dando ao Partido Reformista a liderança em termos do número de autarcas eleitos, à frente do Partido Trabalhista, Liberais Democratas e Partido Conservador.

No total, estavam em jogo cerca de 5.000 lugares de representantes locais em Inglaterra.

A maioria dos boletins vai ser contada hoje, bem como os votos nas eleições para os parlamentos regionais da Escócia e País de Gales, que também se realizaram na quinta-feira.

Farage reivindica “mudança histórica”

Já o líder do Partido Reformista, Nigel Farage, defendeu que as vitórias alcançadas nas eleições autárquicas britânicas de quinta-feira representam uma “mudança histórica na política britânica”.

“Estamos tão habituados a pensar na política em termos de esquerda e direita. No entanto, o que o Partido Reformista conseguiu foi vencer em zonas que sempre foram conservadoras, mas, ao mesmo tempo, estamos a provar de forma contundente que podemos vencer em zonas que o Partido Trabalhista dominava desde o fim da Primeira Guerra Mundial”, disse esta manhã aos jornalistas.

Farage falava em Havering, subúrbio londrino onde o partido passou a ter maioria dos deputados municipais. Para o líder reformista, hoje “é um dia muito, muito importante, não só para o nosso partido, mas para uma completa reformulação da política britânica em todos os sentidos”.

“Isto não pode continuar a ser um acaso ou um voto de protesto. Diria honestamente que estão a testemunhar uma mudança histórica na política britânica. Este é agora o mais nacional de todos os partidos (…) Somos competitivos em todas as partes do país. E viemos para ficar”, afirmou.