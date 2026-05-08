Lei da nacionalidade. Centenas de detentores de vistos gold processam Estado português
Mais de 500 detentores de vistos gold, na maioria norte-americanos, vão avançar com uma ação judicial coletiva contra o Estado devido à nova Lei da Nacionalidade.
Mais de 500 cidadãos estrangeiros aliciados pelas condições dos vistos gold em Portugal vão avançar muito em breve com uma ação judicial coletiva contra o Estado devido à nova Lei da Nacionalidade, que no domingo foi promulgada pelo Presidente da República, António José Seguro.
Segundo relata o Expresso (acesso pago) na edição desta semana, estes detentores de vistos gold juntaram-se através de grupos de WhatsApp e irão, dentro de pouco tempo, registar-se como associação. São principalmente cidadãos norte-americanos, mas há de várias nacionalidades.
Contudo, os escritórios de advogados que representam estes cidadãos aconselham, para já, a esperar pela regulamentação final. Madalena Monteiro, advogada da Liberty Legal, defende que a contagem de tempo prevista na nova lei põe em causa os princípios da igualdade e dignidade humana e vai defender nas ações que o ‘relógio’ comece 90 dias após a submissão do pedido de residência.
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