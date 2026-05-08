Ljubomir Stanisic vende 100 Maneiras

O chef e os seus sócios, Nuno Faria e Nelson Santos, deixam o 100 Maneiras, Bistro Maneiras e Carnal Gastrobar. Comprador é um grupo internacional.

Dezassete anos depois do arranque do projeto, o grupo 100 Maneiras muda de mãos. Os restaurantes – 100 Maneiras, Bistro 100 Maneiras e Carnal Gastrobar – deixam de pertencer a Ljubomir Stanisic, Nuno Faria e Nelson Santos. A informação foi confirmada pelo grupo em comunicado e pelo próprio chef Ljubomir Stanisic na sua pessoal no Instagram.

De acordo com o chef, o grupo 100 Maneiras passa para a empresa Dhurba Subedi, “um grupo com mais de cem restaurantes em todo o mundo, incluindo o Las Ficheras, em Lisboa”.

A mudança foi conhecida esta sexta-feira, 8 de maio. De acordo com o comunicado da empresa, os três fundadores deixaram funções executivas no início de 2026, embora tenham acompanhado a transição para assegurar a integração da equipa e a passagem de gestão para os novos donos.

Na mensagem de despedida, Ljubomir Stanisic descreve o momento como “o fim de um ciclo, mas também um início” e apresenta o 100 Maneiras como mais do que um conjunto de restaurantes. Recorda ainda que o projeto nasceu em Portugal quando tinha 26 anos e sublinha que quer continuar a construir “noutras latitudes, de outras maneiras, com outros nomes”.

A operação fecha um ciclo empresarial num grupo que, segundo a própria marca, sempre assentou na figura de Stanisic e que agregava um restaurante de menu de degustação, um bistro e um bar de cocktails. Os detalhes financeiros do negócio não foram divulgados.

Já em abril deste ano, um incêndio na cozinha do restaurante Carnal, em Lisboa, destruiu por completo o espaço.