O que é a “alma portuguesa”? Sagres convida jovens talentos para interpretar portugalidade

A Sagres vai ainda ativar o "lado mais extrovertido" da alma portuguesa sob o mote “Vivemos de Copo e Alma”, um conceito que uniformiza como comunica a sua presença em ativações e eventos.

Um ano depois de assumir a “alma portuguesa” como plataforma de comunicação, a cerveja Sagres vai reforçar este posicionamento, aliando-se a uma nova geração de talentos. Fotógrafos, ilustradores e criadores de conteúdo estão entre os jovens convidados a dar expressão a este conceito, através de diferentes linguagens artísticas, sempre com uma “lente” contemporânea.

“A nossa alma é tão rica e diversa que não cabe numa só explicação ou definição. Sagres é a marca que dá vida à alma portuguesa e reforça este compromisso ao estabelecer parcerias com diferentes artistas nacionais que vão retratá-la de forma genuína e plural, captando-a em momentos que sabemos que têm muito significado para os consumidores e onde a celebração, o convívio e a união estão sempre presentes”, explica Filipa Magalhães, responsável de Marketing da cerveja Sagres, citada em comunicado.

Bárbara Bandeira é um dos talentos em destaque, sendo que a marca nota que a artista tem-se dedicado a reinterpretar os costumes da cultura do país através da música, em particular no seu novo álbum “Lusa”. Da parceria com a Sagres, vão resultar vários momentos, ao longo do ano, “onde a jovem cantora promete surpreender o público com uma abordagem que reinventará as tradições portuguesas”, refere-se no comunicado.

“A colaboração com a Sagres surge de forma natural porque reflete exatamente o caminho que tenho feito em ‘Lusa: ato II’ — respeitar e honrar o passado, mas sem medo de evoluir. A alma lusa não está parada, transforma-se, cresce, vive. E é isso que quero continuar a descobrir e a partilhar, agora também em parceria com a Sagres”, refere Bárbara Bandeira.

Ao mesmo tempo, a Sagres apresenta no digital a rubrica “Retratos da Alma Portuguesa”, assinada por fotógrafos emergentes que vão captar a identidade e cultura do país com as suas lentes analógicas. O projeto conta com a participação de Inês Costa Monteiro, Kitato, Pedro Moura Diniz, Peperan e Wide.boy. Inês Costa Monteiro é a criadora que dá início à rubrica, sendo que, mês a mês, haverá espaço para a lente dos diferentes fotógrafos.

“Trabalhar uma marca como a Sagres é especial porque é uma cerveja com história que atravessa gerações e está presente nos momentos que merecem ser celebrados, onde a nossa alma se revela. Procuro sempre a naturalidade e os detalhes da nossa cultura — o velho, o antigo, aquilo que à partida parece pouco fotografável, é sempre o que me inspira a querer torná-lo bonito”, destaca a fotógrafa Inês Costa Monteiro.

A estes talentos juntou-se ainda a ilustradora @laviebypi, que esteve com a Sagres no Aeroporto de Lisboa a retratar momentos reais de reencontro, numa ativação onde a saudade passou para o papel.

Por sua vez, a ilustradora @muitochata apresenta postais únicos inspirados nos dizeres portugueses e efemérides populares, tendo o primeiro sido lançado a propósito da celebração do 25 de Abril, sob o mote “Livres para mandar vir”.

A Sagres vai ainda ativar o “lado mais extrovertido da alma portuguesa” sob o mote “Vivemos de Copo e Alma”, um conceito que uniformiza a forma como a marca comunica a sua presença em ativações, eventos e experiências patrocinadas. Os Santos Populares, os festivais de música e os jogos de futebol do Mundial 2026 com a Seleção serão alguns momentos em que este conceito surgirá.