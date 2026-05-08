Portugal e Espanha lançam projeto conjunto de 3,2 milhões para criar emprego em zonas rurais
Financiado com 3,2 milhões de euros por fundos europeus, o projeto pretende responder ao desafio demográfico até 2028, apostando em formação, tecnologia e inovação social.
O CrossRural Hub, financiado com 3,2 milhões de euros através de fundos europeus, foi apresentado esta sexta-feira em Alegrete, no concelho de Portalegre, com o objetivo de impulsionar o emprego em zonas rurais de Portugal e da Estremadura, avança o El Economista.
A iniciativa pretende reforçar a criação de oportunidades de trabalho em territórios de baixa densidade populacional, promovendo a cooperação entre entidades locais, empresas e instituições dos dois lados da fronteira.
Durante a apresentação, a diretora-geral do Desenvolvimento Rural da Junta da Estremadura, María Ángeles Murie, explicou que o projeto, cofinanciado pelo programa Interreg Poctep (Espanha-Portugal) da União Europeia, tem como objetivo enfrentar o desafio demográfico através da cooperação transfronteiriça até dezembro de 2028.
Para além de formação, o CrossRural Hub vai promover programas-piloto ligados à inovação social, digital e tecnológica, bem como um conjunto de serviços e infraestruturas destinados a atrair e reter talento no território.
María Ángeles Murie destacou que este tipo de iniciativas são “muito interessantes e necessárias” para revitalizar as zonas rurais e torná-las mais atrativas à fixação de população. Sublinhou ainda a “oportunidade” que o projeto representa para “fortalecer a cooperação transfronteiriça e revitalizar o território rural euro-regional”.
Por sua vez, o presidente da Junta de Freguesia de Alegrete, António José Pombo, sublinhou o compromisso local com um desenvolvimento que valoriza a identidade rural e melhora a qualidade de vida da população.
Já Cláudia Cavaco Henriques, em representação da CCDR Alentejo, destacou a importância estratégica de projetos que liguem inovação, sustentabilidade e coesão territorial em ambos os lados da fronteira.
Coordenado pela Direção-Geral de Desenvolvimento Rural do Governo Regional da Estremadura, o projeto envolve mais 12 entidades públicas e privadas e dá ainda especial atenção aos jovens e às mulheres, reconhecendo o seu papel na revitalização das zonas rurais.
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