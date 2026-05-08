Portugueses são os que mais confiam na UE como um “pilar de estabilidade”

Portugal é o país da União Europeia onde mais cidadãos veem o bloco como um “pilar de estabilidade”, num contexto internacional marcado pela guerra na Ucrânia, tensões geopolíticas no Médio Oriente e incerteza económica. Os dados são do mais recente Eurobarómetro, divulgados esta sexta-feira, um dia antes do Dia da Europa (9 de maio).

De acordo com os resultados do Eurobarómetro da primavera 2026 do Parlamento Europeu, a maioria dos europeus (81%) apoia a existência de uma política comum de segurança e defesa, o nível mais elevado das últimas duas décadas. Ao mesmo tempo, 73% dos cidadãos do bloco vê a UE como uma fonte de estabilidade num contexto de conflitos generalizados, um aumento de seis pontos percentuais face ao outono de 2025.

Esta percentagem sobe para 93% entre os portugueses inquiridos, que consideram a União Europeia uma força estabilizadora num mundo “conturbado”, seguido da Dinamarca (85%) e da Suécia (83%). Portugal registou o valor mais elevado entre os Estados-membros. O Eurobarómetro é realizado com base em 26.410 entrevistas presenciais a nível europeu, entre 12 de março e 5 de abril.

O inquérito revela ainda um forte alinhamento dos portugueses com as prioridades europeias em matéria de segurança e defesa. Cerca de 92% dos inquiridos em Portugal consideram que a invasão da Ucrânia pela Rússia representa uma ameaça à segurança da União Europeia, colocando o país entre os mais preocupados com o impacto do conflito no continente, na terceira posição.

No total, o inquérito mostra que 76% dos inquiridos demonstram a mesma preocupação face à invasão russa a território ucraniano.

Portugal também está entre os países europeus que consideram a invasão da Rússia à Ucrânia como uma ameaça à segurança do seu próprio país – 82% dos inquiridos revelam esta preocupação –, fixando o país na sexta posição. Dos europeus inquiridos, os valores mais elevados foram registados na Suécia (87%), Finlândia (86%), Dinamarca e Polónia (85% ambos).

O apoio à resposta europeia da guerra na Ucrânia mantém-se igualmente elevado. Segundo o estudo, 76% dos europeus defendem que o Velho Continente continue a apoiar Kiev até ser alcançada uma “paz justa e duradoura”.

Entre as medidas com maior consenso estão o acolhimento de refugiados ucranianos (80%), o apoio financeiro e humanitário (75%) e a manutenção de sanções contra a Rússia (70%). Além disso, 57% dos cidadãos da Europa apoiam a candidatura da Ucrânia à União Europeia, e 56% concordam com o financiamento da UE para a compra e fornecimento de equipamento militar à Ucrânia.

Contudo, quando questionados sobre que áreas gostariam que fosse gasto o orçamento da União, os cidadãos do bloco colocam o emprego, os assuntos sociais e a saúde pública em primeiro lugar (41%), acima da segurança e da defesa.