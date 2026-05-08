Preços do petróleo sobem com troca de ataques entre EUA e Irão. Brent volta a passar 100 dólares

Os preços do petróleo sobem esta sexta-feira perto de 1%, com o recomeço de combates entre os EUA e o Irão a ameaçar um cessar-fogo frágil e frustrar a esperança da reabertura do Estreito de Ormuz, rota de trânsito fundamental para o petróleo e o gás natural liquefeito.

Os futuros do petróleo Brent sobem 1,06% para 101,14 dólares por barril e os do West Texas Intermediate avançam 0,9% para 95,66 dólares, isto após ambos terem registado uma subida superior a 3% na abertura do mercado.

Os ganhos interromperam três dias de queda, na sequência de notícias de que os EUA e o Irão estavam perto de chegar a um acordo de paz que poria fim aos combates, mas adiaria questões mais importantes relacionadas com o programa nuclear iraniano.

No conjunto de crude da semana, ambos os contratos continuam a apontar para uma queda de cerca de 6%.

“Os mercados recuaram devido às dúvidas sobre se o cessar-fogo entre os EUA e o Irão se mantém“, afirmaram os analistas do Deutsche Bank, salientando que verificou-se uma clara escalada nas últimas horas, com os EUA a atacarem alvos no Irão depois de este ter disparado contra três navios de guerra norte-americanos no Estreito de Ormuz.

Por sua vez, Trump publicou na rede Truth Social: “vamos atingi-los com muito mais força e violência no futuro, se não assinarem o acordo, e depressa!”.

No entanto, para os analistas do Deutsche, os mercados “ainda não estão a prever o pior cenário possível”. Trump disse à ABC News que “o cessar-fogo está a avançar, está ainda em vigor”, referindo-se aos ataques dos EUA como uma ‘palmadinha de amor'”.