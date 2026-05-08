Proença de Carvalho assessora Grupo Indie Campers em transação internacional

A Proença de Carvalho assessorou a Indie Campers, empresa portuguesa líder global no aluguer de autocaravanas e plataformas de road-trip, na aquisição das empresas Just Go e Bunk Campers, marcas estabelecidas no Reino Unido e Irlanda, ao grupo neozelandês Tourism Holdings Limited.

A operação estratégica permite à Indie Campers reforçar de forma significativa a sua presença num dos mercados europeus mais dinâmicos – o Reino Unido e a Irlanda – integrando as operações e infraestrutura de ambas as marcas no seu modelo global de negócios, enquanto mantém as marcas adquiridas como ofertas distintivas dentro do grupo. Também foi adquirido um elevado número de viaturas, representando este negócio um dos maiores realizados até hoje neste setor.

A equipa da Proença de Carvalho envolvida nesta transação foi liderada pelo sócio André Matias de Almeida e coordenada pelo associado sénior Manuel Bruschy Martins, contando ainda com a participação dos associados Bruno Matias e Gonçalo Poejo Grilo.

“Esta assessoria reforça o posicionamento da Proença de Carvalho no apoio a transações cross-border complexas envolvendo players europeus e internacionais”, segundo comunicado do escritório. A Indie Campers tem vindo a expandir de forma contínua a sua rede de serviço, operando em mais de 100 localizações na Europa, América do Norte e Oceânia e consolidando a sua posição como um dos principais operadores mundiais no setor de aluguer de autocaravanas e experiências de viagem.

A aquisição de Just Go e Bunk Campers representa um passo importante na estratégia de crescimento da empresa portuguesa, permitindo-lhe oferecer serviços mais abrangentes e uma experiência mais integrada aos viajantes em mercados-chave do continente europeu.

Em comunicado divulgado, a plataforma de aluguer de autocaravanas e campervans afirma que a transação “representa um passo importante na estratégia de longo prazo da Indie Campers para reforçar a sua plataforma e consolidar ainda mais a sua posição na Europa”, uma das regiões onde as viagens de autocaravana têm registado crescimento mais acelerado, ao mesmo tempo que a empresa continua a expandir-se globalmente em três continentes.

A integração das marcas Just Go e Bunk Campers permitirá à Indie Campers reforçar a sua presença no Reino Unido e na Irlanda, dois mercados considerados estratégicos na Europa. Com nove pontos de recolha na região após a conclusão do negócio, o grupo amplia a cobertura geográfica e ganha maior capacidade de resposta num dos principais destinos de roadtrips do velho continente.

“Este é um passo significativo para a forma como servimos os viajantes de autocaravana na região do Reino Unido e da Irlanda”, afirmou, citada em comunicado, Rita Carvalho, Diretora-Geral para Reino Unido, Irlanda e Países Nórdicos, que liderou a transação do lado da Indie Campers.

“Com a aquisição, estamos a unir equipas e adquirir novas capacidades que nos irão possibilitar proporcionar uma experiência mais integrada em múltiplos locais. Desde as icónicas rotas da Escócia às estradas costeiras da Irlanda, com Londres como porta de entrada para viajantes internacionais que seguem para a Europa, estamos a expandir o acesso a viagens de autocaravana em toda a região”, explica a responsável.

A empresa nacional tem vindo a investir na integração digital das operações e na centralização de processos. Além da expansão territorial, a aquisição reforça a estratégia de consolidação da empresa portuguesa, presente em mais de 20 países e com mais de dez mil veículos.