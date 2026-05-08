Jornalismo

Redação da Visão cria a empresa MIL para tentar comprar a revista

 Rafael Correia,

Este passo surge num momento em que ainda se aguarda novidades sobre o processo de insolvência da Trust in News (TiN).

A atual redação da revista Visão anunciou esta sexta-feira que constituiu uma sociedade comercial com o nome de MIL — Mais Visão Pela Imprensa Livre, Lda. Este é mais um passo na ambição de comprar o título.

A partir de agora, já não somos apenas um ‘grupo de jornalistas’. Passámos a ser também uma empresa. E, assim, temos o instrumento legal que nos permite vir a ser proprietários da Visão“, declaram na notícia publicada no site da publicação.

Num momento em que ainda se aguardam novidades sobre o encerramento do processo de insolvência da Trust in News (TiN), a redação nota que “o caminho para a concretização do nosso objetivo tem sido mais longo do que pensávamos“. “Ao dia de hoje, não sabemos ainda quando poderá haver o prometido leilão para a venda do título ou se ele irá mesmo realizar-se. Aguardamos decisões nesse sentido”, concluem.

Recorde-se que, recentemente, a TiN requereu uma prorrogação por dez dias para analisar se o plano de insolvência é exequível, após o Supremo Tribunal de Justiça ter homologado esse plano, o que devolveria o controlo do título a Luís Delgado. Já o administrador de insolvência admite que deverá ser encerrado o processo.

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