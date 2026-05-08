Reféns em banco alemão foram libertados mas sequestradores fugiram

As pessoas feitas reféns esta sexta-feira de manhã num banco alemão foram libertadas ilesas, na sequência de uma operação policial, mas os sequestradores já tinham fugido e estão a monte, anunciaram as autoridades locais.

De acordo com um comunicado da polícia da cidade de Koblenz, vários agentes das forças especiais entraram no banco em Sinzig pelas 15:00 (14:00 em Lisboa) e revistaram o edifício, conseguindo libertar duas pessoas sem ferimentos.

No entanto, “o(s) autor(es) do crime tinham abandonado o local por meios ainda desconhecidos, imediatamente após terem trancado estas pessoas no cofre”, acrescentou a mesma nota.

A polícia disse acreditar que havia “vários criminosos e reféns” no banco e que o condutor de um carro-forte era um dos reféns.

O centro de Sinzig esteve completamente isolado durante a manhã e um helicóptero sobrevoou constantemente a zona, enquanto vários veículos policiais descaracterizados circularam a alta velocidade pela cidade com as luzes de emergência acionadas, avançou a imprensa alemã.