Reféns em banco alemão foram libertados mas sequestradores fugiram
Os sequestradores do banco, em Sinzig, abandonaram o local por meios ainda desconhecidos e estão a monte.
As pessoas feitas reféns esta sexta-feira de manhã num banco alemão foram libertadas ilesas, na sequência de uma operação policial, mas os sequestradores já tinham fugido e estão a monte, anunciaram as autoridades locais.
De acordo com um comunicado da polícia da cidade de Koblenz, vários agentes das forças especiais entraram no banco em Sinzig pelas 15:00 (14:00 em Lisboa) e revistaram o edifício, conseguindo libertar duas pessoas sem ferimentos.
No entanto, “o(s) autor(es) do crime tinham abandonado o local por meios ainda desconhecidos, imediatamente após terem trancado estas pessoas no cofre”, acrescentou a mesma nota.
A polícia disse acreditar que havia “vários criminosos e reféns” no banco e que o condutor de um carro-forte era um dos reféns.
O centro de Sinzig esteve completamente isolado durante a manhã e um helicóptero sobrevoou constantemente a zona, enquanto vários veículos policiais descaracterizados circularam a alta velocidade pela cidade com as luzes de emergência acionadas, avançou a imprensa alemã.
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