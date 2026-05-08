Revolut aumenta preços de alguns pacotes a partir de julho. Metal é o que mais sobe

A Revolut vai aumentar os preços da maioria dos seus planos de subscrição em Portugal a partir de julho, apurou o ECO junto de fonte oficial da empresa. O plano Metal terá o agravamento da mensalidade mais acentuado, que ultrapassa os 12%. Em simultâneo, algumas das subscrições da Revolut darão acesso a novos benefícios. Os clientes que não aceitem as novas condições poderão encerrar as suas contas sem qualquer custo até à entrada em vigor dos novos preços.

Quando a atualização das tarifas entrar em vigor, o preço base do plano Premium passará de 10,39 euros para 11,43 euros, o que representa um aumento de 10%. O Metal subirá de 16,63 euros para 18,7 euros, mais 12,4%. Já o Ultra, o plano mais caro, passa de 57,2 euros para 62,4 euros, mais 9%. Enquanto isso, o plano pago mais barato, chamado Plus, mantém o preço de 4,15 euros. Estes valores incluem já o Imposto do Selo à taxa de 4%.

Além destes planos pagos — que oferecem, por exemplo, levantamentos em caixas automáticas sem limites e descontos nas comissões de transferências internacionais –, a Revolut continuará a oferecer um plano Standard gratuito, com várias limitações face às assinaturas mais robustas.

O ECO sabe que a empresa já começou a avisar os clientes destas alterações. No aviso é indicado que os clientes que não concordarem com o novo tarifário poderão fechar as suas contas ou passar para um plano de nível inferior sem qualquer custo adicional. Se não for tomada nenhuma ação pelo cliente até à data indicada para a entrada em vigor dos novos preços, é assumido como uma aceitação implícita das novas condições.

Duolingo entra nos benefícios

Os clientes que mantiverem as suas subscrições nos três planos mais caros passarão a ter acesso a mais benefícios. Desde logo, os clientes Premium passarão a ter um seguro de viagem sempre que o pagamento tiver sido feito com cartão Revolut, disse ao ECO fonte oficial da empresa. Este benefício já existia para os planos Metal e Ultra.

Adicionalmente, os clientes Premium passam a ter acesso a 1 GB de dados móveis em cartão eSim em mais de 100 países, que pode ser usado, por exemplo, durante uma viagem fora da União Europeia, desde que tenha um telemóvel compatível. No Metal, o tráfego disponibilizado em cartão eSim é de 3 GB por mês, o mesmo que era oferecido até agora com o plano Ultra, que melhorará para 5 GB.

Alguns planos da Revolut também dão acesso direto a assinaturas de outros serviços externos, como o plano base da plataforma de inteligência artificial Perplexity, o serviço Uber One e a assinatura padrão do jornal Financial Times. A estes, somam-se agora a aplicação de ensino de línguas Duolingo, o jornal Observador, a app de seguimento do ciclo menstrual Flo e o serviço de programação com inteligência artificial Lovable.

Este aumento acontece numa altura em que a Revolut, que diz ter 2,3 milhões de clientes em Portugal, tenta consolidar a sua presença no mercado português, com a disponibilização aos clientes de um IBAN nacional com prefixo “PT50” e a integração no sistema MB Way, possibilitado por um acordo com a empresa de pagamentos Sibs.

Além disso, recentemente, a empresa anunciou que se tornou associada da Associação Portuguesa de Bancos (APB), entidade que representa os bancos em Portugal. Algo que seria impensável há alguns anos, quando os bancos digitais eram vistos com desconfiança pelo setor estabelecido.

O último grande aumento de preços da Revolut em Portugal ocorreu em outubro de 2024, mas afetou os clientes empresariais. Conforme noticiou o ECO na altura, o banco digital deixou de oferecer contas grátis para empresas e promoveu um aumento dos preços a este tipo de clientes que variou entre 14% e 58%.