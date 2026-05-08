Empresas

Sonae Sierra e gigante da Noruega favoritos à compra do “rei” dos shoppings em Espanha

A Sonae Sierra, em parceria com o maior fundo soberano do mundo, está entre os quatro finalistas para comprar os 17 centros comerciais da família Balkany, num negócio avaliado em 1,5 mil milhões.

A Sonae Sierra, em parceria com o norueguês Norges Bank Investment Management — gestor do Government Pension Fund Global, o maior fundo soberano do mundo — está entre os quatro finalistas na corrida à aquisição dos 17 centros comerciais da família Balkany, num negócio avaliado em cerca de 1,5 mil milhões de euros. Além do consórcio luso-norueguês, avançam para a fase final o espanhol Grupo Lar, o francês Klepierre e o NEPI, avança o Expansión.

O processo de venda dos centros comerciais da família Balkany, agrupados sob a Sociedad General Inmobiliaria de España (LSGIE), aproxima-se da fase final, com quatro propostas em fase avançada. A operação está a ser assessorada pelo Morgan Stanley e pelo BNP Paribas, responsáveis pelo processo de venda, podendo ainda ajustar a lista final de candidatos, segundo fontes citadas pelo jornal espanhol.

O Santander, que também era apontado como candidato através da sua gestora imobiliária Retailco, ficou fora da shortlist final.

Entre os imóveis em causa destaca-se o centro comercial La Vaguada, em Madrid — o primeiro centro comercial construído na Comunidade de Madrid, inaugurado em 1983. Na capital espanhola, o portefólio inclui ainda o Plaza Río 2, enquanto em Barcelona se encontra o Gran Vía 2. O conjunto integra também centros comerciais em cidades como Alicante e Tenerife.

Com um portefólio de cerca de 560 ativos em 35 países, avaliados em aproximadamente sete mil milhões de euros, a Sonae Sierra anunciou no final do ano passado a gestão de 19 centros comerciais na Alemanha, tornando-se o segundo maior operador do setor no país.

Segundo o jornal espanhol, caso o negócio se concretize, poderá tornar-se uma das maiores transações imobiliárias do ano no setor dos centros comerciais.

Fundada em maio de 1973, a LSGIE pertenceu ao empresário Robert de Balkany até à sua morte em 2015, sendo atualmente gerida pelos herdeiros.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Sonae Sierra e gigante da Noruega favoritos à compra do “rei” dos shoppings em Espanha

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Sonae fecha venda de shopping no Brasil por 95 milhões

António Larguesa,

Participação de 25,86% no Parque Dom Pedro Shopping, um centro comercial localizado em Campinas, no estado de São Paulo, foi vendida a dois fundos de investimento imobiliário brasileiros.