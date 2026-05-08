Sonae Sierra e gigante da Noruega favoritos à compra do “rei” dos shoppings em Espanha
A Sonae Sierra, em parceria com o maior fundo soberano do mundo, está entre os quatro finalistas para comprar os 17 centros comerciais da família Balkany, num negócio avaliado em 1,5 mil milhões.
A Sonae Sierra, em parceria com o norueguês Norges Bank Investment Management — gestor do Government Pension Fund Global, o maior fundo soberano do mundo — está entre os quatro finalistas na corrida à aquisição dos 17 centros comerciais da família Balkany, num negócio avaliado em cerca de 1,5 mil milhões de euros. Além do consórcio luso-norueguês, avançam para a fase final o espanhol Grupo Lar, o francês Klepierre e o NEPI, avança o Expansión.
O processo de venda dos centros comerciais da família Balkany, agrupados sob a Sociedad General Inmobiliaria de España (LSGIE), aproxima-se da fase final, com quatro propostas em fase avançada. A operação está a ser assessorada pelo Morgan Stanley e pelo BNP Paribas, responsáveis pelo processo de venda, podendo ainda ajustar a lista final de candidatos, segundo fontes citadas pelo jornal espanhol.
O Santander, que também era apontado como candidato através da sua gestora imobiliária Retailco, ficou fora da shortlist final.
Entre os imóveis em causa destaca-se o centro comercial La Vaguada, em Madrid — o primeiro centro comercial construído na Comunidade de Madrid, inaugurado em 1983. Na capital espanhola, o portefólio inclui ainda o Plaza Río 2, enquanto em Barcelona se encontra o Gran Vía 2. O conjunto integra também centros comerciais em cidades como Alicante e Tenerife.
Com um portefólio de cerca de 560 ativos em 35 países, avaliados em aproximadamente sete mil milhões de euros, a Sonae Sierra anunciou no final do ano passado a gestão de 19 centros comerciais na Alemanha, tornando-se o segundo maior operador do setor no país.
Segundo o jornal espanhol, caso o negócio se concretize, poderá tornar-se uma das maiores transações imobiliárias do ano no setor dos centros comerciais.
Fundada em maio de 1973, a LSGIE pertenceu ao empresário Robert de Balkany até à sua morte em 2015, sendo atualmente gerida pelos herdeiros.
