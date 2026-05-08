Taxa Euribor desce a três, seis e 12 meses

A taxa Euribor desceu esta sexta-feira a três, a seis e a 12 meses em relação a quinta-feira. Com estas alterações, a taxa a três meses, que recuou para 2,234%, continuou abaixo das taxas a seis (2,472%) e a 12 meses (2,708%).

A taxa Euribor a seis meses, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, baixou esta sexta-feira, ao ser fixada em 2,472%, menos 0,050 pontos do que na quinta-feira. Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a março indicam que a Euribor a seis meses representava 39,41% do stock de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável.

Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,62% e 24,65%, respetivamente.

No prazo de 12 meses, a taxa Euribor também cedeu esta sexta-feira, para 2,708% , menos 0,087 pontos do que na sessão anterior.

, menos 0,087 pontos do que na sessão anterior. No mesmo sentido, a Euribor a três meses desceu esta sexta-feira, ao ser fixada em 2,234%, menos 0,014 pontos e depois de ter atingido um novo máximo desde abril do ano passado (2,248%) na quinta-feira.

Em relação à média mensal da Euribor de abril esta subiu nos três prazos, mas de forma mais acentuada nos mais longos e menos do que em março.

A média mensal da Euribor em abril subiu 0,066 pontos para 2,175% a três meses. Já a seis e a 12 meses, a média da Euribor avançou 0,132 pontos para 2,454% e 0,182 pontos para 2,747%, respetivamente.

Em 30 de abril, na segunda reunião desde o início da guerra, o BCE manteve as taxas diretoras, pela sétima reunião de política monetária consecutiva, como tinha sido antecipado pelo mercado e depois de oito reduções das mesmas desde que a entidade iniciou o ciclo de cortes em junho de 2024.

O mercado antecipou esta manutenção das taxas diretoras, mas prevê um aumento na próxima reunião de política monetária do BCE em junho.

A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 10 e 11 de junho em Frankfurt, Alemanha.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.