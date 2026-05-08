Ataque ao Irão

Direto Trump diz que cessar-fogo continua em vigor apesar de troca de ataques entre EUA e Irão

  • ECO
  • 9:35

As forças norte-americanas e iranianas entraram em confronto no Golfo, com os Emirados Árabes Unidos a serem alvo de novos ataques, pondo em risco o cessar-fogo de um mês.

Os Estados Unidos e o Irão voltaram a trocar ataques na última noite. Teerão acusou Washington de ter violado o cessar-fogo em vigor há um mês, afirmando que atacou três navios norte-americanos em resposta a ataques contra embarcações civis.

Acompanhe aqui os últimos desenvolvimentos da guerra no Médio Oriente.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Comentários ({{ total }})

Trump diz que cessar-fogo continua em vigor apesar de troca de ataques entre EUA e Irão

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
Especial

O tecido produtivo português perante a automação cognitiva

Carlos Costa,

O desenvolvimento depende da capacidade de produzir, difundir e absorver conhecimento. O que a IA altera é a velocidade a que as consequências de o ignorar se tornam visíveis, escreve Carlos Costa.