Direto Trump diz que cessar-fogo continua em vigor apesar de troca de ataques entre EUA e Irão
As forças norte-americanas e iranianas entraram em confronto no Golfo, com os Emirados Árabes Unidos a serem alvo de novos ataques, pondo em risco o cessar-fogo de um mês.
Os Estados Unidos e o Irão voltaram a trocar ataques na última noite. Teerão acusou Washington de ter violado o cessar-fogo em vigor há um mês, afirmando que atacou três navios norte-americanos em resposta a ataques contra embarcações civis.
Acompanhe aqui os últimos desenvolvimentos da guerra no Médio Oriente.
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