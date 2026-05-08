Universo Pokémon chega à Renova na Coreia do Sul

Com mais de 53 mil dólares angariados, a Renova aponta que a possibilidade da coleção chegar a Portugal "está longe de estar 'fora da nossa Pokédex'".

A Renova acaba de ‘entrar na Pokédex’ com o lançamento de uma linha exclusiva para a Coreia do Sul em parceria com a The Pokémon Company. Através da plataforma coreana de crowdfunding Wadiz, a marca portuguesa angariou mais de 53 mil euros junto de dois mil fãs, superando a meta inicial em 18.114%. A nova gama inclui guardanapos, lenços de papel e papel higiénico, sendo que este último apresenta ilustrações de 79 Pokémon diferentes — Pikachu, Charmander, Ditto e Bulbasaur são alguns dos representados.

“A ideia de criar uma coleção temática Pokémon surgiu na Renova. O projeto foi desenvolvido pelas nossas equipas de design e desenvolvimento de produto em Portugal, numa parceria próxima entre ambas as marcas, para criar uma coleção que refletisse o universo visual, criativo e irreverente da Renova aliado ao imaginário icónico de Pokémon”, revela fonte oficial da Renova, em declarações ao +M.

Em vez de apostar de imediato na venda direta em loja, a marca de Torres Novas optou pelo financiamento colaborativo para “criar efeito teaser e gerar expectativa junto das fandoms de Pokémon”. “Ao mesmo tempo, esta abordagem permitiu-nos testar o conceito diretamente junto do público mais aficionado pelos Pokémon, percebendo o nível de interesse, envolvimento e adesão antes de avançar para uma escala maior”, sublinha a mesma fonte.

O sucesso estendeu-se também ao mundo digital. No Instagram, a publicação oficial da marca ultrapassou os 11 mil gostos, o que a Renova interpreta como o reflexo de “uma comunidade muito ativa e apaixonada à volta desta colaboração“, deixando a equipa “entusiasmada” com o futuro.

Para o futuro, a empresa admite estar “a explorar novas formas de expandir a experiência para além do produto em si — desde conteúdos digitais e ativações especiais até possíveis edições limitadas e colecionáveis inspirados no universo Pokémon”. Questionada sobre a chegada destes artigos ao mercado nacional, a Renova deixa a porta aberta. “Portugal é claramente um mercado especial para a Renova, por isso diríamos que essa possibilidade está longe de estar ‘fora da nossa Pokédex’“.

Para já, a marca aponta que vai continuar “a acompanhar de perto a evolução desta colaboração e a explorar novas oportunidades para o futuro”. “Recomendamos, por isso, que estejam atentos às novidades da Renova — poderão surgir desenvolvimentos interessantes nos próximos tempos“, conclui.