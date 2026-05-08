Winicio assina rebranding da Naturefoods

A marca da Dietimport conta com uma nova identidade que partiu de um princípio de simplificação e coerência, materializado desde logo na unificação do nome.

A Naturefoods, marca da Dietimport dedicada à comercialização de produtos naturais e biológicos, conta com uma nova identidade desenvolvida pela agência criativa Winicio. A abordagem abrangeu o conceito estratégico e a sua expressão visual.

O projeto partiu de um princípio de simplificação e coerência, materializado desde logo na unificação do nome. Como explica a Winicio, em comunicado, a marca abandona a divisão anterior das palavras e passa a assumir-se como Naturefoods, “um só nome, mais coeso, com uma leitura fluida e uma presença reforçada”.

Ao nível visual, a marca “ganha um traço mais orgânico e humanizado”. “A linguagem afasta-se de um registo excessivamente digital, incorporando uma dimensão mais sensorial e autêntica, que reflete a naturalidade e a honestidade das imperfeições da Natureza”, explica a agência.

A nova identidade mantém a lógica estrutural da marca, com o logótipo centrado e o símbolo a funcionar como eixo da palavra. “Esta continuidade garante equilíbrio e harmonia visual, enquanto enquadra a evolução gráfica proposta”, elenca a Winicio. Como elemento distintivo, a flor passa a assumir um papel central no universo visual da Naturefoods.

“O resultado traduz-se numa identidade mais contemporânea, consistente e expressiva, capaz de reforçar o posicionamento da Naturefoods e de construir um território visual mais rico e reconhecível”, conclui-se.