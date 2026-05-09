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ECO Quiz. Governo quer aumentar salários em 6,2% no privado?

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  • 8:51

Agora que termina mais uma semana, chegou a altura de testar o seu conhecimento. Está a par de tudo o que se passou?

O Governo quer aumentar os salários de mais de 100 mil trabalhadores administrativos do privado. O aviso do projeto e portaria, que determina saltos remuneratórios de até 87 euros brutos mensais, foi publicado na terça-feira em separata do Boletim do Trabalho e Emprego (BTE) e ficará em consulta pública durante 10 dias para os interessados — patrões e sindicatos — poderem apresentar oposição “fundamentada” à proposta.

A semana que agora termina também ficou marcada por um recorde no crédito às famílias: os empréstimos concedidos a particulares superaram os 4 mil milhões de euros num só mês.

O ECO publica todas as semanas um quiz que desafia a sua atenção. Tem a certeza que está a par de tudo o que se passou durante a semana? Teste o seu conhecimento.

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