João Lourenço anuncia recandidatura à presidência do MPLA
Anúncio ocorreu durante a reunião do Bureau Político, órgão máximo do partido, que este sábado teve lugar em Luanda. Na corrida estão também Higino Carneiro, José Carlos Almeida e António Venâncio.
O Presidente do MPLA e Presidente de Angola, João Lourenço, anunciou a intenção de se recandidatar à liderança do partido, na reunião do Bureau Político (BP), órgão máximo do partido, que este sábado teve lugar em Luanda.
Segundo o comunicado final, lido pelo secretário para Informação e Propaganda do MPLA, Esteves Hilário, “o BP foi informado da intenção do camarada apresentar candidatura direta à presidência do MPLA”, no âmbito do IX Congresso Ordinário previsto para dezembro, tendo congratulado o dirigente pela apresentação da mesma.
João Lourenço constituiu como seu mandatário, o deputado e membro da Comissão Nacional Eleitoral, Ju Martins. A sessão teve início com um momento de silêncio pelas vítimas do 27 de Maio, cuja lista foi recentemente apresentada.
Na reunião foram ainda analisadas matérias ligadas à vida interna do partido, a preparação das próximas atividades políticas e o reforço das estratégias de mobilização das bases.
Na corrida à liderança do MPLA estão também Higino Carneiro, José Carlos Almeida e António Venâncio, que já manifestaram essa intenção, bem como Irene Neto, filha do primeiro Presidente de Angola, Agostinho Neto, que não descartou esta hipótese, em entrevista ao Novo Jornal.
Segundo a Constituição angolana, João Lourenço não pode candidatar-se a um terceiro mandato como Presidente da República.
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