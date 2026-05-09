Mancha de petróleo na ilha de Kharg “diminuiu significativamente”

A mancha de petróleo que surgiu há alguns dias no Golfo, ao largo da ilha iraniana de Kharg, “diminuiu significativamente”, indicou este sábado uma organização de defesa do ambiente, com base em imagens de satélite.

Nos últimos dias, imagens de satélite pareciam mostrar uma maré negra em expansão, cuja causa era desconhecida, ao largo da ilha iraniana de Kharg, onde se localiza o principal terminal petrolífero do Irão e por onde transita normalmente 90% do crude da República Islâmica.

As imagens deste sábado do satélite Copernicus, programa de observação da terra da União Europeia, mostram que a mancha “reduziu significativamente” em comparação com as primeiras imagens captadas na quarta-feira, indicou o Observatório de Conflitos e Ambiente (CEOBS, sigla em inglês), uma organização não governamental sediada no Reino Unido.

A CEOBS acrescentou que “a causa e a origem da mancha de petróleo continuam desconhecidas e não podem ser determinadas de forma conclusiva apenas com base nas imagens disponíveis”, apesar de alguns meios de comunicação social norte-americanos referiram a possibilidade de fugas nas infraestruturas petrolíferas iranianas.

“Embora as infraestruturas offshore da região possam constituir uma fonte potencial, não estamos em condições de identificar um ponto de origem definitivo nem de atribuir o derrame a uma causa específica nesta fase“, declarou Leon Moreland, do CEOBS.

Alguns meios de comunicação, incluindo a televisão norte-americana Fox News, sugeriram que as capacidades de armazenamento de petróleo do Irão poderiam estar sob pressão, uma vez que o bloqueio naval norte-americano está a perturbar a capacidade do país de exportar ou armazenar crude.

O presidente da comissão de energia do parlamento iraniano afirmou hoje que ,”até ao momento, não havia qualquer relatório oficial que confirmasse” que uma instalação petrolífera do Irão estivesse a verter devido à saturação das capacidades de armazenamento.

“A produção nos diferentes campos petrolíferos do país prossegue ininterruptamente e sem o menor problema“, assegurou.

Centenas de navios, incluindo petroleiros, estão retidos no Golfo na sequência do encerramento do estreito de Ormuz pelo Irão, agravado por um bloqueio norte-americano aos portos iranianos.

No final de março, o presidente norte-americano, Donald Trump, ameaçou “destruir” a ilha de Kharg se o Irão não reabrisse o estreito de Ormuz à navegação.

A ilha de Kharg é uma pequena faixa de terra coberta de vegetação, situada a cerca de 30 quilómetros da costa iraniana e a mais de 500 quilómetros do estreito de Ormuz.