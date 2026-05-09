Reino Unido posiciona navio de guerra no Médio Oriente antecipando missão internacional

O Reino Unido anunciou este sábado que irá “pré-posicionar no Médio Oriente” um navio de guerra, atualmente no Mediterrâneo, em antecipação à mobilização de uma futura missão internacional de segurança do transporte marítimo no Estreito de Ormuz.

“Este pré-posicionamento do HMS Dragon insere-se num planeamento rigoroso que visa garantir que o Reino Unido esteja pronto, no âmbito de uma coligação multinacional liderada conjuntamente pelo Reino Unido e pela França, para garantir a segurança do estreito, quando as condições o permitirem”, indicou o ministério da Defesa britânico.

Em meados de abril, vários países não diretamente envolvidos no conflito desencadeado a 28 de fevereiro pelos ataques americano-israelitas ao Irão manifestaram-se dispostos a implementar uma “missão neutra” para garantir a segurança do estreito.

O objetivo é “acompanhar e proteger os navios mercantes que transitarão pelo Golfo”, declarou o presidente francês Emmanuel Macron. O primeiro-ministro britânico Keir Starmer referiu-se a uma força “pacífica e defensiva”.

Esta missão destina-se a complementar a promovida pelos Estados Unidos, precisou a 1 de maio o ministro francês dos Negócios Estrangeiros, Jean-Noël Barrot, numa altura em que os Estados Unidos pediram aos europeus que lhes prestassem assistência para garantir a segurança da passagem pelo estreito.

O bloqueio por Teerão desta passagem estratégica para o transporte marítimo, nomeadamente de hidrocarbonetos, abalou a economia mundial, e cerca de 1.500 navios e 20.000 tripulantes encontram-se ainda retidos.

O estreito tornou-se um importante foco de tensões entre os Estados Unidos e o Irão, e ocorrem confrontos esporádicos apesar do cessar-fogo em vigor desde 8 de abril entre os dois países.

Washington, por seu lado, mantém um bloqueio aos portos iranianos, enquanto as negociações para pôr fim de forma duradoura às hostilidades estão num impasse.