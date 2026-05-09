Starmer chama Gordon Brown para o governo após pesada derrota nas urnas

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, chamou o ex-líder do Reino Unido Gordon Brown para o seu governo, depois da derrota eleitoral do Partido Trabalhista nas eleições autárquicas e regionais.

Keir Starme nomeou o ex-primeiro-ministro britâncio, que exerceu funções entre 2007 e 2010, como enviado especial para as finanças globais. “O ex-primeiro-ministro dará conselhos sobre como a cooperação financeira global pode construir uma Grã-Bretanha mais forte, aumentando a segurança e a resiliência do país”, refere o comunicado divulgado este sábado pelo número 10 de Downing Street.

O gabinete de Starmer explica que a nomeação de Gordon Brown ocorre num momento em que o Reino Unido se prepara para assumir a Presidência do G20 no próximo ano, pelo que parte das funções será interagir “com líderes internacionais e instituições financeiras, bem como com parceiros financeiros privados, para estabelecer mecanismos multilaterais de financiamento”.

O ex-primeiro-ministro dará conselhos sobre como a cooperação financeira global pode construir uma Grã-Bretanha mais forte, aumentando a segurança e a resiliência do país. Gabinete do primeiro-ministro britânico

De acordo com o comunicado, esta é uma função não remunerada em regime de tempo parcial. Entre 1997 e 2007, Gordon Brown foi também o ministro das Finanças, tendo o mandato mais longo nessas funções no Reino Unido na era moderna.

O primeiro-ministro britânico nomeou também a antiga ministra Harriet Harman para assessora sobre mulheres e raparigas.

As nomeações são feitas depois do mau desempenho do Partido Trabalhista nas eleições locais e regionais de quinta-feira e que já levou cerca de 20 deputados do partido a pedirem a demissão de Starmer.

De acordo com a Lusa, segundo os resultados apurados em 131 das 136 autarquias que foram a votos, o principal vencedor foi o Partido Reformista, ao conquistar 1.444 dos cerca de 5.000 lugares em disputa. O Partido Trabalhista elegeu 999 representantes, mas registou uma perda de 1.408 eleitos locais, enquanto o Partido Conservador também recuou, enquanto os Verdes e os Liberais Democratas registaram subidas.

Partido Trabalhista registou um mau desempenho nas eleições locais e regionais de quinta-feira, o que já levou cerca de 20 deputados do partido a pedirem a demissão de Starmer.

O fraco desempenho dos trabalhistas repetiu-se nas eleições para o parlamento autónomo do País de Gales, onde sofreram uma derrota histórica, ao perder pela primeira vez a maioria desde a criação do parlamento autónomo, em 1999, caindo para a terceira posição.

Keir Starmer prometeu para segunda-feira um discurso para “definir com clareza” o que pretende para transmitir “esperança” aos britânicos após as derrotas do Partido Trabalhista nas eleições autárquicas e regionais.

“É muito importante que reflitamos e reajamos quando o eleitorado nos envia uma mensagem como esta. É certo que o façamos. Penso que temos de traçar o caminho a seguir, e é isso que pretendo fazer”, afirmou, em declarações aos jornalistas transmitidas pela BBC.

Segundo a imprensa britânica, o discurso vai tentar tranquilizar os deputados trabalhistas ao demonstrar que tem um plano para revitalizar o partido, nomeadamente através do reforço das relações com a União Europeia.