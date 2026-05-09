Trump à espera resposta de Teerão à última proposta de paz

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou esta sexta-feira que espera uma resposta do Irão à proposta para pôr fim à guerra, não descartando retomar a operação de escolta de navios para fora do Golfo Pérsico. “Supostamente, devo receber uma carta [do Irão] esta noite [sexta-feira]. Veremos como a situação evolui”, explicou Trump aos meios de comunicação à saída da Casa Branca.

Trump garantiu também que, caso não haja entendimento com Teerão, reativará a operação para escoltar cargueiros através do Estreito de Ormuz, à qual deu o nome de ‘Projeto Liberdade’. “Poderíamos retomar o Projeto Liberdade se as coisas não derem certo“, disse o Presidente, acrescentando que a operação passaria então a chamar-se “Projeto Liberdade Plus”.

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, já tinha afirmado esta sexta-feira em Roma, onde se encontrava em viagem oficial, que Washington esperava ao longo do dia uma resposta iraniana sobre negociações “sérias” para um acordo de paz.

Por sua vez, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Esmaeil Baqaei, afirmou na sexta-feira que a República Islâmica está a analisar a proposta norte-americana para pôr fim à guerra. “A proposta está a ser analisada e, assim que chegarmos a uma conclusão definitiva, iremos certamente anunciá-la“, disse Baqaei em declarações recolhidas pela agência Tasnim.

Washington tem tentado pressionar Teerão para que anule ou reduza o alcance do seu programa nuclear, especialmente no que diz respeito ao enriquecimento de urânio, como condição para pôr fim à guerra que iniciou juntamente com Israel no passado dia 28 de fevereiro e que provocou o encerramento do Estreito de Ormuz, por onde transita uma parte significativa dos hidrocarbonetos exportados a nível mundial.

Na véspera, o Irão e os Estados Unidos trocaram ataques no estreito, no incidente mais grave desde o início da trégua, a 08 de abril, pelo qual ambas as partes se culparam mutuamente. Após a troca de ataques, o próprio Trump defendeu que o cessar-fogo continua em vigor.