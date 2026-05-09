Wireless Logic entra em Portugal e prevê investimento de um milhão de euros até 2027

A Wireless Logic, fornecedor global de conectividade para a Internet das Coisas (IoT), vai entrar em Portugal e prevê um investimento de um milhão de euros até 2027, disse à Lusa o responsável Afonso Freitas.

“Está previsto um investimento global na ordem de um milhão de euros até ao final de 2027, destinado ao reforço da estrutura local, desenvolvimento de rede e serviços, ações de ‘marketing’ e presença institucional no mercado, bem como apoio à expansão comercial e técnica da operação”, detalhou o ‘business development principal manager iberia’ da Wireless Logic.

Afonso Freitas acrescentou que a “entrada em Portugal insere-se na estratégia de reforço da presença da Wireless Logic na Península Ibérica, replicando o posicionamento já alcançado em Espanha e noutros mercados europeus“.

O responsável pelo desenvolvimento do negócio apontou que “o contexto atual é marcado por uma forte aceleração da transformação digital, com crescimento significativo da procura por soluções IoT em áreas como gestão de frotas, sistemas de pagamentos, mobilidade elétrica, energia, cidades inteligentes e infraestruturas conectadas”.

Depois, “a proximidade geográfica, cultural e económica com Espanha facilita a integração operacional da região ibérica”.

O gestor destacou ainda “o potencial estratégico de Portugal como plataforma de inovação e ponto de expansão para mercados internacionais, em particular para o Brasil e outros países lusófonos, beneficiando da capacidade da Wireless Logic de fornecer conectividade global adaptada a diferentes enquadramentos regulatórios e operacionais”.

O plano de desenvolvimento da operação em Portugal da Wireless Logic prevê “a constituição de uma equipa local, com reforço nas áreas de desenvolvimento de negócio e na vertente técnica, até ao final de 2027”.

Em termos de faturação para Portugal, “a estimativa global aponta para cerca de dois milhões de euros até ao final de 2027, sendo que a evolução será progressiva e dependente da maturidade dos projetos e do crescimento do mercado”, salientou Afonso Freitas.

A Wirelss Logic disponibiliza conectividade multioperador, gestão de dispositivos, plataformas IoT e serviços de valor acrescentado como cibersegurança, digital twins e soluções de inteligência aplicada à gestão de redes, segundo a tecnológica.

“A sua rede, Conexa, permite ligar e gerir ativos em qualquer rede, simplificando operações e garantindo conectividade global resiliente”, adiantou o responsável.

Opera em mais “de 190 países, gera cerca de 18 milhões de subscrições IoT e dois milhões de eSIM ativas, contando com mais de 1.000 especialistas em IoT distribuídos por 26 localizações globais”, dispondo ainda de “conectividade sem restrições em 10 mercados estratégicos de difícil acesso – Brasil, Turquia, Nigéria, China, Índia, Egito, Arábia Saudita, Singapura, Emirados Árabes Unidos e Reino Unido – assegurando conectividade global para aplicações críticas em diferentes geografias”, detalhou.

A cibersegurança “é um elemento central na estratégia da Wireless Logic, sobretudo num contexto de crescente digitalização e expansão da IoT, que aumenta significativamente a superfície de ataque das organizações”, referiu o ‘business development principal manager iberia’.

A tecnológica conta “com mais de um milhão de dispositivos monitorizados pela sua plataforma de Anomaly & Threat Detection (ATD), reforçando a capacidade de proteção e resposta em ambientes críticos, através de monitorização contínua e mecanismos de segurança inteligentes”, relatou.

Quanto ao papel da inteligência artificial (IA), esta “desempenha um papel acentuado na operação da Wireless Logic, sendo aplicada em várias componentes da sua plataforma tecnológica”, acrescentou.