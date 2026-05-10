Ataque ao Irão

Irão responde à proposta dos EUA para acabar guerra

  • ECO
  • 14:51

Teerão entregou a resposta ao plano de Trump para pôr fim a 10 semanas de guerra, segundo a Bloomberg. Proposta liga Hormuz ao fim do bloqueio aos portos iranianos.

O Irão entregou a sua resposta à mais recente proposta dos Estados Unidos para pôr fim a dez semanas de guerra, noticia a Bloomberg, citando a agência estatal iraniana IRNA, que não avançou detalhes sobre o conteúdo da resposta. Teerão ainda não deu indicação pública de que aceite o plano do Presidente norte-americano, Donald Trump, que prevê a passagem pelo estreito de Hormuz e o fim, por Washington, do bloqueio aos portos iranianos no próximo mês.

A aceitação da proposta implicaria o fim do conflito, que já provocou milhares de mortos no Médio Oriente e fez disparar os preços da energia. Ainda assim, os dois países teriam de negociar um acordo sobre o programa nuclear iraniano, que continua a ser um dos principais pontos de bloqueio entre Washington e Teerão.

A resposta iraniana surge depois de novos incidentes terem aumentado a pressão sobre o cessar-fogo em vigor desde 8 de abril. Segundo a Bloomberg, um ataque com drone incendiou brevemente um navio de carga no Golfo Pérsico no domingo, enquanto os Emirados Árabes Unidos e o Kuwait disseram ter intercetado drones hostis.

O conflito, iniciado com ataques dos EUA e de Israel ao Irão em 28 de fevereiro, tem pressionado os mercados de petróleo e gás, com impacto nos governos e consumidores, incluindo nos Estados Unidos antes das eleições intercalares de novembro.

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