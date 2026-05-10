Maioria reprova Trump na economia e na guerra do Irão

Mais de metade dos eleitores norte-americanos desaprova a forma como Donald Trump está a gerir a inflação, o custo de vida, a economia e a guerra no Irão, segundo uma ‘poll’ do Financial Times e da Focaldata, que aponta para um desgaste dos republicanos a seis meses das eleições intercalares.

A inflação e o custo de vida surgem como as principais preocupações dos eleitores antes das eleições de novembro, nas quais estará em disputa o controlo das duas câmaras do Congresso. Quase 58% dos eleitores registados dizem desaprovar, de forma forte ou moderada, a atuação de Trump na inflação e no custo de vida, enquanto pouco mais de 50% rejeitam a sua gestão do emprego e da economia.

A sondagem mostra ainda que 55% dos inquiridos consideram que as tarifas impostas por Trump prejudicaram a economia norte-americana, contra cerca de um quarto que entende que a política comercial ajudou a economia. A pressão sobre os preços agravou-se com a guerra no Irão, que fez subir os combustíveis e outros bens de consumo.

Segundo o Financial Times, o preço médio da gasolina nos EUA estava na semana passada em cerca de 4,60 dólares por galão, quase 50% acima do nível registado quando começou a guerra. O conflito, iniciado com ataques aéreos dos EUA e de Israel ao Irão no final de fevereiro, terá praticamente encerrado o Estreito de Ormuz e criado uma pressão global sobre a oferta de petróleo.

O inquérito, realizado online entre 1 e 5 de maio junto de 3.167 eleitores registados, dá ainda aos democratas uma vantagem de oito pontos sobre os republicanos entre todos os eleitores registados e uma margem superior entre independentes. A Casa Branca defendeu que os cortes fiscais, a desregulação e a agenda energética de Trump manterão o país numa trajetória económica sólida.