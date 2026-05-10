Preços da habitação duplicam em 100 municípios espanhóis

Os preços da habitação duplicaram, ou quase, em mais de uma centena de municípios espanhóis nos últimos sete anos, segundo dados da Fotocasa citados pelo Expansión (acesso pago, em castelhano), num movimento que está a alargar a pressão imobiliária para lá das grandes cidades e das zonas turísticas.

O jornal espanhol noticia que muitos destes municípios, sobretudo na costa e nas áreas próximas de grandes capitais, passaram de valores próximos de 1.000 euros por metro quadrado para níveis entre 3.000 e 4.000 euros, aproximando-se dos distritos mais acessíveis de Madrid ou Barcelona.

A subida é explicada pelo desequilíbrio entre oferta e procura. Depois da forte valorização nas capitais, parte da procura deslocou-se para localidades próximas, onde a chegada de residentes com maior poder de compra também incentivou serviços e novas promoções imobiliárias com padrões de qualidade superiores.

A pressão é mais visível em torno de cidades como Alicante, Málaga, Valência, Palma de Maiorca, Múrcia ou Barcelona. Em vários casos, os pequenos municípios registaram subidas superiores às das respetivas capitais de província.

Alicante concentra cerca de duas dezenas dos municípios com maiores aumentos em Espanha. Em Algorfa e El Verger, os preços quadruplicaram desde março de 2019, passando de 870 e 1.026 euros por metro quadrado para 3.406 e 3.950 euros. Em Dolores, La Nucia e Pedreguer, os valores quase triplicaram no mesmo período.