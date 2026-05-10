Sabseg assina acordo com a PSP para modernização do campo de tiro

Numa parceria com a Polícia de Segurança Pública (PSP), a corretora Sabseg assinou um um acordo de naming rights e de apoio à reabilitação, modernização e valorização das infraestruturas do Clube de Atiradores do Pessoal da Polícia de Segurança Pública (CAPPSP).

Assim, o campo de tiro da PSP vai mudar de nome, passando a chamar-se Campo de Tiro Sabseg CAPPSP.

Miguel Machado, CEO e Presidente do Conselho de Administração da SABSEG, ressalta que “a SABSEG tem vindo a construir uma relação de proximidade com entidades ligadas às forças de segurança”. O CEO explica que esta parceria com a CAPPSP vem na “sequência do trabalho com os serviços sociais da PSP e também da ligação aos SSGNR e à ASFIC”.

De acordo com a corretora, a parceria prevê a presença institucional da Sabseg nos suportes de comunicação da CAPPSP, “em sinalética física, materiais promocionais, meios digitais e iniciativas institucionais relevantes”.

A CAPPSP é um clube de tiro desportivo filiado na Federação Portuguesa de Tiro, já a Sabseg é uma corretora de seguros, nos ramos Vida e Não Vida, e possui a gestão de mais de 450 mil apólices, de mais de 250 mil clientes particulares e empresariais, de acordo com a própria. Conta com mais de 2.300 colaboradores e parceiros de negócio, e tem 48 escritórios.