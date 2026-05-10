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Susana Pascoal nomeada Presidente Executiva da Wire Portugal

  • ECO Seguros
  • 15:49

A diretora de marketing da Victoria Seguros, Susana Pascoal, vai liderar a WIRE Portugal no próximo mandato da associação dedicada à promoção de mulheres no setor imobiliário e da construção.

Susana Pascoal, diretora de Marketing da Victoria Seguros, é a nova Presidente Executiva da Wire Portugal, associação dedicada ao networking e à visibilidade de mulheres no setor imobiliário e da construção. Pascoal, que já integrava a direção no mandato anterior, assume agora a liderança executiva da organização.

Susana Pascoal, diretora de Marketing da Victoria Seguros, torna-se na nova Presidente Executiva da Wire Portugal. “As oportunidades de afirmação e impacto no setor são reais e estamos determinadas a aproveitá-las”.

“Há ainda muito caminho por percorrer, mas as oportunidades de afirmação e impacto no setor são reais e estamos determinadas a aproveitá-las”, afirma a nova presidente.

A nomeação coincide com uma reestruturação organizacional da Wire Portugal. É criado o cargo de Presidente Fundadora, assumido por Filipa Arantes Pedroso, e constituído um novo Conselho Estratégico. Os restantes membros da direção – Patrícia Barão, Diana Nigra, Margarida Caldeira, Andrea Ferreira e Carlota Varela Cid – mantêm-se nos seus cargos, dando continuidade ao trabalho desenvolvido no mandato anterior.

A ligação da Victoria Seguros ao setor imobiliário e da construção não é nova. A companhia, que tem no seu acionista o Grupo SMABTPsegurador no setor da construção em França – um parceiro estratégico, desenvolve soluções específicas para este mercado.

Fundada em 2022 com 19 associadas, a Wire Portugal reúne mulheres em cargos de direção e gestão no imobiliário e na construção, apostando em iniciativas de networking, formação e promoção da representatividade feminina. Em 2023 contava já com mais de 40 associadas.

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