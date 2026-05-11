5 coisas que vão marcar o dia

A semana arranca com uma descida dos preços combustíveis. Ainda por cá, a CGTP entrega um pré-aviso de greve geral contra a reforma laboral e o INE divulga o índice de março dos custos de construção de habitação nova. É dia também da operadora Nos apresentar os resultados do primeiro trimestre.

Descem preços dos combustíveis

Esta segunda-feira, quando for abastecer o carro, vai deparar-se com uma descida dos preços combustíveis. O gasóleo, o combustível mais usado em Portugal, deverá descer nove cêntimos, enquanto na gasolina a descida será de dois cêntimos, de acordo com os dados do ACP. Segundo analistas do Deutsche Bank, “os mercados recuaram perante as dúvidas se o cessar-fogo entre os EUA e o Irão se manterá”. Na semana passada, o gasóleo subiu sete cêntimos e a gasolina 6,3 cêntimos.

CGTP entrega pré-aviso de greve geral contra a reforma laboral

Esta segunda-feira a CGTP-IN entrega no Ministério do Trabalho o pré-aviso da greve geral anunciada para 3 de junho contra a reforma da lei do trabalho proposta pelo Governo. “Uma delegação da CGTP-IN, encabeçada pelo secretário-geral Tiago Oliveira, entrega segunda-feira, 11 de maio, às 13h00, no Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, na Praça de Londres, nº 2, em Lisboa, o pré-aviso de greve geral, convocada para o dia 3 de junho”, segundo informou a estrutura sindical num comunicado.

Quanto custa construir casa nova?

Esta segunda-feira, o Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga o índice de custos de construção de habitação nova referentes a março deste ano, depois de ter aumentado 2,2% em fevereiro face ao período homólogo. Quando comparados com o mês de janeiro deste ano, os custos de construção de habitação nova registaram um crescimento de 0,1 pontos percentuais. O INE revela igualmente os dados de março do índice de volume de negócios, emprego, remunerações e horas trabalhadas na indústria. Já o Eurostat vai divulgar o número de voos comerciais em abril, num momento em que várias companhias aéreas têm reduzido voos devido à subida do preço do jet fuel.

Nos apresenta resultados do primeiro trimestre

A operadora de telecomunicações presta contas ao mercado sobre a atividade no primeiro trimestre, em que registou danos causados pelo comboio de tempestades. No ano de 2025, o lucro da Nos caiu 9,6% para 245,9 milhões de euros devido ao “menor volume de resultados não recorrentes”.

União Europeia reúne sobre habitação

Os ministros dos Estados-membros da UE responsáveis pelas políticas de habitação reúnem-se, informalmente, em Nicósia (Chipre), para trocar pontos de vista sobre os desafios e possíveis soluções numa das áreas que mais desconforto social tem causado no bloco comunitário. No mesmo dia, o comissário europeu responsável pela pasta do Clima, Wopke Hoekstra, desloca-se a Lisboa para discutir a transição para as energias limpas com o Governo e a indústria.