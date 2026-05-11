AB InBev conquista prémio Creative Marketer of the Year em Cannes pela terceira vez

Com esta conquista, a AB InBev torna-se a primeira empresa na história dos Cannes Lions a receber esta distinção pela terceira vez.

A AB InBev – empresa multinacional de bebidas e cervejas que conta com marcas como a Budweiser, a Corona Extra e a Stella Artois — arrecadou pela terceira vez, não consecutiva, o prémio Creative Marketer of the Year, atribuído pelo Cannes Lions. A marca já tinha conquistado o prémio em 2022 e 2023, sendo que com a terceira vitória torna-se a primeira empresa na história do festival — a atribuição do prémio remonta a 1992 — a celebrar este marco.

Segundo explicado em comunicado, esta distinção honorária é atribuída a uma empresa que tenha acumulado um conjunto de trabalhos icónicos, premiados com Lions, durante um período de tempo prolongado. No caso da AB InBev conquistou 37 Lions no ano passado, distribuídos por trabalhos de dez países em 15 categorias diferentes.

“A AB InBev integrou a criatividade no seu modo de operar, e não apenas na forma como utiliza o marketing. Como resultado, apresenta consistentemente um desempenho superior. Ao priorizar a criatividade ao nível da administração (C-suite) e ao implementar um sistema interno de eficácia criativa, a empresa continua a demonstrar a ligação clara e convincente entre a excelência criativa e o desempenho comercial. Esta é uma vitória histórica, que reconhece uma empresa que tornou a criatividade escalável, mensurável e sustentável em centenas de marcas a nível global“, declara Simon Cook, CEO do Lions.

“A criatividade está sempre ao serviço do crescimento. Ser nomeado Creative Marketer of the Year pela terceira vez nos últimos cinco anos reflete a nossa abordagem consistente e sustentável na construção de marcas que as pessoas adoram”, afirma, por sua vez, Marcel Marcondes, global chief marketing officer da AB InBev.

Recorde-se que o festival Cannes Lions decorrerá entre 22 e 26 de junho, sendo que o programa já está disponível online.