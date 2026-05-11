APS lança formação sobre eletrificação dos veículos e riscos associados

A Associação Portuguesa de Seguradores (APS), com o Conhecimento e Aprendizagem de Seguros da APS (CASA), anunciou o lançamento do curso “Eletrificação dos veículos e riscos associados”, o terceiro integrado no ciclo “Seguro Automóvel: Tendências e Riscos Emergentes”.

Com data de início marcada para dia 12 de maio, das 09h30 às 12h30, na sede da APS, esta formação vai abordar a “convergência entre a evolução da sinistralidade rodoviária, a pressão económica sobre indemnizações, a eletrificação do parque automóvel, a emergência da condução autónoma, os crescentes litígios em matéria de dano corporal e a nova mobilidade urbana (bicicletas e trotinetes)”, explica a CASA.

São Rui Silva Esteves, Presidente da Comissão Técnica de Patrimoniais e Responsabilidade Civil da APS e também Diretor-Geral Técnico de Não-Vida e Vida Risco da Fidelidade e membro da Comissão Executiva da Via Directa, e Helena Rêgo, Professora Universitária e Diretora CASA, quem estão a cargo da lecionação desta formação.

Destina-se a colaboradores do setor segurador nas áreas de subscrição, sinistros, pricing e gestão de risco, bem como mediadores de seguros, bem como entidades públicas e institucionais com intervenção na área da mobilidade e segurança rodoviária.

Para obter mais informações acerca deste curso, ou para se inscrever, clique aqui.