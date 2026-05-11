Armani estreia-se nas ‘branded residences’ em Espanha com Rafa Nadal
O projeto, com 33 casas, junta a marca italiana, a Palya Assets de Rafa Nadal e a Sierra Blanca Estates. A obra deve começar em junho.
O grupo Armani vai lançar em Marbella o seu primeiro projeto imobiliário em Espanha, com 33 residências de marca – as chamadas branded residences –, em parceria com a Palya Assets, de Rafael Nadal e Abel Matutes Prats, e a promotora Sierra Blanca Estates, de acordo com o jornal Expansión.
O empreendimento, designado Armani Residences Marbella, será construído no último espaço disponível da chamada “milha de ouro” de Marbella e terá casas com áreas interiores a partir de 250 metros quadrados e até 800 metros quadrados nas unidades mais exclusivas. As residências terão entre três e cinco quartos, spa, clube privado e serviço de concierge 24 horas, segundo o Expansión. A comercialização será faseada e, numa primeira etapa, serão colocadas à venda 10 residências.
Rafael Nadal afirmou ao Expansión que o investimento faz sentido do ponto de vista empresarial e que a parceria com a Armani e a Sierra Blanca Estates acrescenta valor ao projeto. “Este investimento faz sentido do ponto de vista empresarial. Conhecemos a Sierra Blanca há cerca de três anos e pareceu-nos o parceiro certo para esta zona, onde é uma referência. Além disso, acrescenta valor à região ao associar-se a uma insígnia tão relevante como a Armani, com quem já trabalhei como imagem da marca e pude comprovar o elevado profissionalismo da equipa e da família”. Há 15 anos, o atleta foi a cara das marcas Emporio Armani Underwear e Armani Jeans.
Carlos Rodríguez, CEO da Sierra Blanca Estates, disse ao Expansión que o comprador internacional deverá liderar a procura, com peso crescente de clientes norte-americanos, embora continuem a predominar compradores do norte e do leste da Europa. O gestor acrescentou que o cliente espanhol tem vindo a reconhecer mais o valor adicional associado a uma branded residence. O empresário já trabalhou residências das marcas Fendi e Karl Lagerfeld.
A construção deverá começar em junho e a entrega está prevista para 2028, segundo o jornal. Abel Matutes Prats acrescentou ao Expansión que os parceiros estão atentos a novas operações com características semelhantes, tanto na Costa del Sol como nas Baleares.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.