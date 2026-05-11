B. Braun destaca o impacto da automação, robótica e digitalização na tecnologia médica

A empresa referiu que demonstrou como as novas tecnologias estão a transformar a indústria, melhorando a eficiência das fábricas e tornando todos os processos mais inteligentes.

Um dos pontos-chave para B. Braun é o impacto da robótica industrial e dos robôs colaborativos (cobots), tecnologias que estão a ajudar a otimizar os centros de produção e logística. Os Cobots trabalham em conjunto com os operadores, melhorando a produtividade e a segurança no trabalho, e permitindo que os trabalhadores se concentrem em tarefas de maior valor.

Outro fator relevante é a evolução dos perfis profissionais após a incorporação de novas tecnologias, como o papel do Chief Information Officer ou do Diretor de Sistemas de Informação (CIO), que tradicionalmente era responsável pela gestão das infraestruturas tecnológicas, mas que agora tem um papel mais estratégico. O CIO atinge o seu valor máximo quando deixa de se focar exclusivamente nos aspetos técnicos e orienta o seu discurso para o impacto estratégico que a tecnologia tem no negócio, priorizando decisões empresariais facilitadas pela tecnologia e assumindo co-responsabilidade por resultados-chave como o time-to-market, a experiência do cliente, a eficiência operacional e a conformidade regulamentar.

B. Braun também destacou o seu foco em fábricas inteligentes, impulsionado pela combinação de gémeos digitais e dados sintéticos. Os gémeos digitais criam modelos virtuais de fábricas que replicam processos de produção em tempo real, permitindo às empresas detetar problemas antes que ocorram e tomar decisões mais informadas. Por outro lado, os dados sintéticos permitem a geração de cenários hipotéticos que não tinham ocorrido anteriormente, o que facilita a formação de operadores e a simulação de situações complexas para melhorar a tomada de decisões. Juntos, otimizam a eficiência operacional, reduzem os tempos de inatividade e aumentam a produtividade.

Por fim, a empresa salientou a importância da modernização na indústria alemã, especialmente nas fábricas de tecnologia médica, para se manter competitiva num ambiente global cada vez mais desafiante. A utilização de tecnologias avançadas está a permitir que estas fábricas se adaptem aos novos tempos.

Christoph Müller, CEO da B. Braun Espanha, destaca que “num mundo em constante evolução, estamos comprometidos em oferecer tecnologias médicas que melhorem e protejam a saúde das pessoas em todo o mundo. Através da inovação e da promoção de tecnologias como a automação e a digitalização, otimizamos a eficiência operacional e tornamos a nossa cadeia de valor mais resiliente e preparada para enfrentar os desafios do futuro.”