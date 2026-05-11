Bruno Azevedo Rodrigues é o novo equity partner da EY Law

A EY Law anuncia a integração de Bruno Azevedo Rodrigues, que se junta à EY como Equity Partner, assumindo a liderança da área de Finance & Projects (Energia e Infraestruturas).

A integração é acompanhada pela chegada de uma equipa de cinco advogados com percursos em sociedades de referência do mercado nacional e internacional. A equipa é composta por Nuno Castelão (Associate Partner), com significativa experiência internacional na A&O Shearman (anteriormente Allen & Overy), Rui Ferreira de Almeida (Associado Coordenador), proveniente da Abreu Advogados, Ashick Remetula (Associado Principal), proveniente da Linklaters, Beatriz Baião do Nascimento (Associada Principal), proveniente da Vieira de Almeida, e Margarida Oliveira Pedro (Associada), proveniente da Abreu Advogados. Inês Pinto da Costa (Associate Partner), que integra a EY Law desde junho de 2025, também fará parte da equipa.

Com um percurso de mais de duas décadas, Bruno Azevedo Rodrigues é reconhecido pelo seu trabalho nos setores financeiro, energia e infraestruturas, tendo liderado e participado em algumas das mais relevantes transações nestes domínios em projetos nacionais e internacionais, incluindo em Angola, Moçambique e Timor-Leste. Transita da Abreu Advogados, onde coordenou o setor de Projetos e Financiamento Estruturado.

“Esta contratação representa um passo adicional e estruturante na estratégia de crescimento da EY Law, permitindo, ainda, à EY integrar a resposta jurídica especializada em setores core da sua proposta de valor — como a energia, as infraestruturas e o setor financeiro — onde já mantém uma presença relevante através de outras service lines, reforçando a sua capacidade de resposta a mandatos complexos”, segundo comunicado do escritório.

“A EY tem vindo a reforçar, de forma consistente, a sua capacidade de resposta em áreas críticas para a economia e para os nossos clientes. É nesse contexto que enquadramos a integração de Bruno Azevedo Rodrigues como Equity Partner, assumindo a liderança da área de Finance & Projects (Energia e Infraestruturas) da EY LAW, acompanhado por uma equipa sénior. Esta decisão traduz uma aposta institucional clara: aprofundar competências especializadas e assegurar que a organização tem, também na dimensão jurídica, a senioridade e a profundidade necessárias para apoiar operações cada vez mais exigentes na área de Finance — em particular em energia e infraestruturas — articulando essa resposta com a experiência já consolidada noutras service lines da EY”, afirma João Nóbrega, managing partner da EY Law em Portugal.

A EY Law Portugal passa, assim, a contar com mais de 40 advogados e continuará a investir na contratação tanto para o reforço de áreas core como para o desenvolvimento de novas áreas de prática.

Em Portugal, as áreas de Tax e de Law da EY, consideradas em conjunto no respetivo cluster (Portugal, Angola, Moçambique e Cabo Verde), agregam atualmente mais de 550 profissionais, reforçando a capacidade de resposta do grupo em matérias fiscais e legais, através de uma atuação coordenada entre equipas e service lines, de acordo com o enquadramento aplicável.