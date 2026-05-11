Cinemas e tecnologia elevam lucros da Nos para 62 milhões até março

O lucro da Nos cresceu no primeiro trimestre, apesar das consequências do comboio de tempestades nas infraestruturas de rede. A operadora de telecomunicações liderada por Miguel Almeida viu o resultado líquido crescer 4,7% entre janeiro e março, para 62 milhões de euros.

A receita consolidada da Nos também aumentou, 1,9% em termos homólogos, para os 460,2 milhões de euros, o que representa um crescimento de 1,9%. As receitas totais tiveram “um forte contributo” dos segmentos de negócio de tecnologias da informação (TI) – onde se insere a Claranet – e de cinema e audiovisuais, de acordo com o relatório financeiro divulgado esta segunda-feira.

Na área de TI, as receitas aumentaram 16% para 54,4 milhões de euros, face ao primeiro trimestre do ano passado, à boleia dos serviços/equipamentos e licenças. Por sua vez, o ramo de cinema e audiovisuais cresceu 7%, comparativamente com janeiro, fevereiro e março de 2025, para 24,7 milhões de euros.

“A unidade de negócio de cinema beneficiou de um maior volume de sucessos de bilheteira ao longo do trimestre face ao período homólogo, com o total de bilhetes vendidos a registar um aumento de 12,1% para 1,8 milhões. Entre os sucessos de bilheteira, destaque para Avatar: Fogo e Cinzas e Zootrópolis 2, ambos no top 3 de filmes mais vistos no trimestre, com distribuição pela NOS Audiovisuais”, lê-se no documento enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Aliás, num trimestre impactado pelas intempéries que impactaram negativamente a região centro de Portugal, as receitas de telecomunicações da Nos mantiveram-se em linha com o mesmo período do ano passado, nos 389,8 milhões de euros (-0,2%). Já as receitas do segmento empresarial – onde se contabilizaram mais 53,8 mil novos serviços – cresceram 5,5%.

Entre compensações pela interrupção dos serviços ao restabelecimento de linhas de fibra ótica cortadas, a Nos chegou a admitir, em declarações ao ECO, “que o impacto financeiro será grande e irá implicar milhões de euros”, enquanto a Meo falou num impacto “total estimado de dezenas de milhões de euros”.

Investimento cai 5%

No primeiro trimestre, o investimento total da Nos, excluindo os contratos de locação, manteve a trajetória de decréscimo, e totalizou 85,9 milhões de euros. Trata-se de uma queda de 5,1% que resulta “sobretudo da maturidade das infraestruturas na unidade de negócio de telecomunicações”.

A dívida da telecom também diminuiu, mais precisamente 2,5%. A dívida financeira líquida da Nos fixou-se em 930,5 milhões de euros, enquanto a dívida total, incluindo os contratos de leasing (de acordo com a IFRS 16), ascendia a 1 565,5 milhões de euros.

O CEO da Nos explica que a “expansão significativa da margem operacional no negócio de telecomunicações” demonstra que a transformação interna levada a cabo com a introdução de inteligência artificial (IA) “já está a gerar eficiências operacionais mensuráveis”. “O crescimento do negócio empresarial, em telecomunicações e TI, reforça a nossa capacidade de criar valor, num momento em que as empresas portuguesas aceleram a sua transformação digital”, afirma Miguel Almeida, na mensagem publicada com o relatório financeiro.

Segundo a empresa com sede em Lisboa, o investimento nesta tecnologia traduziu-se em melhorias de processos e ganhos de eficiência, tendo-se refletido no lucro operacional. O EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) consolidado registou um crescimento de 3,1% para 203,3 milhões de euros e a margem expandiu 0,5 pontos percentuais, fixando-se em 44,2%.

"Com um investimento acumulado superior a 420 milhões de euros entre 2020 e 2024, posicionamo-nos na vanguarda da inteligência artificial, da ciência de dados, da cloud e da cibersegurança, com aplicações em setores críticos como a saúde, a indústria e as cidades inteligentes.” Miguel Almeida Presidente executivo da Nos

A rede móvel 5G da marca cobre 99,6% da população em Portugal e a rede fixa de última geração está em 6,1 milhões de lares e empresas. Se na categoria móvel, houve 223,9 mil novos serviços face aos primeiros três meses de 2025, os serviços de fixo tiveram um acréscimo de aproximadamente 100 mil.

Notícia atualizada às 17h23 com mais informação