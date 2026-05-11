Custo de construir casa nova acelera para 5,8% em março

Os custos de construção de habitação nova em Portugal subiram 5,8% em março, em termos homólogos, acelerando um ponto percentual face ao aumento de 4,8% registado no mês anterior, de acordo com uma estimativa divulgada esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

A subida deste indicador é influenciada maioritariamente pelo aumento do custo da mão-de-obra, que foi de 8,2% no terceiro mês de 2026, apesar do abrandamento de três décimas em relação ao crescimento de 8,5% observado em fevereiro.

Evolução homóloga dos custos de construção de habitação nova e suas componentes:

Já o preço dos materiais teve uma variação homóloga de 3,7% em março, acelerando dois pontos percentuais comparativamente ao mês precedente, estima o gabinete estatístico.

O custo da mão-de-obra contribuiu, assim, com 3,8 pontos percentuais (3,9 pontos percentuais em fevereiro) para a variação homóloga do Índice de Custos de Construção de Habitação Nova, enquanto os materiais tiveram um contributo de 2,0 pontos percentuais (0,9 pontos no mês anterior).

Os vidros e espelhos e o gasóleo, com subidas de cerca de 20%, e o fio de cobre nu e os azulejos e mosaicos, que tiveram um aumento homólogo de cerca de 15%, contribuíram positivamente para a variação agregada do preço no mês em análise.

Em sentido inverso, os betumes e os aparelhos de climatização e sistemas compósitos de isolamento térmico para exterior, com quedas, respetivamente, de cerca de 15% e 5%, tiveram uma influência negativa.

No que diz respeito à variação em cadeia dos custos de construção de habitação nova, a taxa mensal do índice foi de 1,3% em março, 0,2 pontos percentuais acima da registada no mês anterior, sendo que o preço dos materiais subiu 2,1% e o da mão-de-obra aumentou 0,5%.