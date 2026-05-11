Dua Lipa processa Samsung por alegada utilização de imagem para vender televisões
A cantora britânica exige pelo menos 15 milhões de dólares (cerca de 12,7 milhões de euros) em danos devido à utilização da sua imagem sem autorização para promover televisões.
A cantora britânica Dua Lipa está a processar a Samsung Electronics pela utilização da sua imagem sem autorização para vender televisores. Além da infração de direitos de autor e de marca registada, Dua Lipa acusa a empresa de violação dos direitos de publicidade, sendo que exige, pelo menos, 15 milhões de dólares (cerca de 12,7 milhões de euros) em danos, segundo explica a Reuters.
A ação judicial, entregue na sexta-feira num tribunal federal da Califórnia, refere na caixa de cartão dos televisores terá sido utilizada uma imagem da estrela da pop intitulada “Dua Lipa – Backstage at Austin City Limits, 2024”. A cantora é detentora de todos os direitos, títulos e interesses sobre a referida fotografia. Entre as evidências apresentadas pelos advogados, é apresentada também uma captura de ecrã de um fã nas redes sociais a comentar que compraria a televisão “apenas por a Dua estar nela”.
Um porta-voz da Samsung Electronics recusou tecer comentários à agência noticiosa, afirmando que a empresa não se pronuncia sobre litígios pendentes. Os advogados de Dua Lipa também não responderam de imediato a um pedido de esclarecimento sobre o caso.
A artista tomou conhecimento da situação em junho do ano passado e exigiu que a marca parasse de utilizar a sua imagem. No entanto, segundo os seus advogados, a fabricante recusou-se repetidamente a fazê-lo. A defesa acrescentou ainda que a utilização da imagem de Dua Lipa “causou e continua a causar a diluição da identidade da marca e do prestígio comercial” da artista, ao transmitir falsamente ao público consumidor que esta aprova e apoia os produtos em questão.
Recorde-se que Dua Lipa se tornou recentemente a cara da Nespresso, marcando o início de uma nova era criativa para a marca, que nos últimos 20 anos teve como rosto George Clooney.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Dua Lipa processa Samsung por alegada utilização de imagem para vender televisões
{{ noCommentsLabel }}