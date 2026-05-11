Entrevista a Paulo Sá e Cunha. Edição de maio da Advocatus

Paulo Sá e Cunha ingressou, há mais de um ano, como consultor na SRS Legal, onde integra a equipa responsável pela nova área de Direito Penal e Sancionatório. Aceitou assessorar a ex-CEO da TAP, Christine Ourmières-Widener, em questões de contencioso penal. É ainda advogado do sócio da Morais Leitão, João Tiago Silveira, no processo da Operação Influencer.

Em entrevista, o consultor da SRS Legal considera que as grandes e médias empresas estão mais conscientes dos riscos em que incorrem na sua atividade e que atribuir aos advogados a responsabilidade pelo arrastar dos processos criminais é uma “absoluta falácia”. E atira: “o julgamento da Operação Marquês é um verdadeiro desafio à Justiça portuguesa”.

O cibercrime não só continua a crescer como se torna cada vez mais sofisticado, acompanhando a rápida evolução tecnológica. Ataques mais complexos e difíceis de detetar colocam desafios acrescidos a cidadãos, empresas e autoridades. Para os advogados, o principal desafio não reside na falta de enquadramento legal, mas sim na complexidade técnica da prova digital, na cooperação internacional e na escassez de meios especializados.

Nesta edição pode ainda ler um especial sobre o ESG e o setor imobiliário. O ESG deixou de ser um fator reputacional para se afirmar como um requisito jurídico central no setor imobiliário. Os advogados apontam que esta transição traz novos desafios contratuais, num quadro legal ainda marcado por lacunas e incertezas. Ao mesmo tempo, o cumprimento destes critérios tornou-se determinante para a valorização e financiamento dos ativos, enquanto o incumprimento expõe operadores a riscos regulatórios, contratuais e reputacionais significativos.

Raquel Galvão Silva é a advogada do mês desta edição. A nova sócia da Linklaters assegura que o cargo que agora assume implica uma responsabilidade de liderança, de desenvolvimento de talento e de consolidação da prática de contencioso e arbitragem. O objetivo é consolidar e fazer crescer a equipa de contencioso e arbitragem. No ambiente global de arbitragem e litígios a sócia considera que a tendência mais transformadora é a inteligência artificial.

A Sfera Legal Portugal nasce da integração de duas firmas nacionais numa rede internacional, reforçando a ambição global. Com um modelo inovador e foco no investimento estrangeiro, o escritório aposta agora na consolidação e expansão no mercado. O sócio Tiago de Matos Fernandes avança que pretendem expandir a presença em território nacional através da integração de outros escritórios de dimensão semelhante na rede. Descubra todos os pormenores na rubrica sociedade do mês.

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