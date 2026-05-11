Euribor a três meses sobe para um novo máximo desde abril de 2025
Taxas que servem da base para o cálculo da prestação da casa subiram em todos os prazo. Euribor a três meses registou um novo máximo desde abril de 2025.
As taxas Euribor, que servem de base para o cálculo da prestação da casa, subiram a três, a seis e a 12 meses em relação a sexta-feira e no prazo mais curto para um novo máximo desde abril de 2025.
- A taxa Euribor a seis meses subiu para 2,492%, mais 0,020 pontos do que na sexta-feira.
- No prazo de 12 meses, a taxa Euribor também subiu para 2,778%.
- No mesmo sentido, a Euribor a três meses avançou para 2,254%, um novo máximo desde abril do ano passado e mais 0,020 pontos que na sexta-feira.
Em relação à média mensal da Euribor de abril esta subiu nos três prazos, mas de forma mais acentuada nos mais longos e menos do que em março.
A média mensal da Euribor em abril subiu 0,066 pontos para 2,175% a três meses. Já a seis e a 12 meses, a média da Euribor avançou 0,132 pontos para 2,454% e 0,182 pontos para 2,747%, respetivamente.
Em 30 de abril, na segunda reunião desde o início da guerra, o BCE manteve as taxas diretoras, pela sétima reunião de política monetária consecutiva, como tinha sido antecipado pelo mercado e depois de oito reduções das mesmas desde que a entidade iniciou o ciclo de cortes em junho de 2024.
O mercado antecipou esta manutenção das taxas diretoras, mas prevê um aumento na próxima reunião de política monetária do BCE em junho.
A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 10 e 11 de junho em Frankfurt, Alemanha.
As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da Zona Euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.
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