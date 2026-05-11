Exército junta 1.300 militares de cinco países em Santa Margarida

O Exército português vai realizar entre 18 e 29 de maio o Orion26, considerado “o maior exercício da componente terrestre”, que reunirá mais de 1.300 militares de Portugal, Espanha, França, Itália e Roménia, anunciou hoje a instituição militar.

Coordenado pelo Comando das Forças Terrestres, o Orion26 é um exercício operacional e tático que combina treino no terreno com exercícios de posto de comando assistidos por computador, destinado a preparar o compromisso Battelgroup” (EUBG) europeu para planear e conduzir operações de gestão de crises da União Europeia.

O exercício, que vai decorrer no Campo Militar de Santa Margarida, no concelho de Constância, distrito de Santarém, servirá igualmente para preparar a Brigada de Intervenção para o planeamento e condução de uma operação ao abrigo do artigo 5.º da NATO.

Segundo o Exército, o EUBG é uma força multinacional de reação rápida da União Europeia, centrada na componente terrestre, mas integrando igualmente meios navais, aéreos e de operações especiais, composta por cerca de 2.200 militares de Portugal, França, Itália, Roménia e Espanha. A força é comandada por um oficial-general português, comandante da Brigada Mecanizada, sediada em Santa Margarida, Constância.

No âmbito do Orion26 será também certificada a Companhia de Atiradores da Zona Militar da Madeira, composta por 120 militares, para integrar o EUBG, reforçando “a prontidão, a interoperabilidade e a capacidade de projeção” das forças portuguesas em contexto multinacional.

O Exército indicou ainda que o principal objetivo do exercício passa pela integração das forças do EUBG e das capacidades ISTAR (Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance), sistema de vigilância, reconhecimento, deteção e aquisição de objetivos destinado à recolha, processamento e disseminação de informação em apoio às operações.

O exercício culmina em 29 de maio, na Brigada Mecanizada, em Santa Margarida, com uma exposição de capacidades e meios das forças participantes e com um exercício tático com fogos reais, envolvendo os principais sistemas de armas utilizados no Orion26.

Em 2025, o exercício Orion envolveu cerca de 1.700 militares dos mesmos cinco países, tendo servido para certificar a força multinacional de reação rápida da União Europeia comandada por Portugal, num compromisso considerado histórico pelo Exército português.

A NATO (sigla que significa Organização do Tratado do Atlântico Norte – OTAN) é uma aliança formada por 31 países, incluindo Portugal, EUA, Canadá, Reino Unido e França. A organização foi criada em 1949, no período da chamada Guerra Fria, sob a liderança dos EUA em oposição à extinta União Soviética, e tem conhecido sucessivos alargamentos, desde então.

O artigo 5.º da NATO estabelece o princípio da defesa coletiva da Aliança Atlântica, determinando que um ataque armado contra um dos países-membros é considerado um ataque contra todos, podendo desencadear uma resposta conjunta militar e política dos aliados.