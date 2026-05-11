Fabricante de tanques KNDS pressiona Berlim a adquirir participação do grupo antes de IPO

A KNDS, empresa de defesa que fabrica os tanques Leopard, está a pressionar o governo alemão para tomar uma decisão sobre uma possível compra de participações no grupo franco-alemão, antes da sua ida para Bolsa de Berlim, prevista para este verão.

O presidente do grupo franco-alemão, Tom Enders, enviou no mês passado uma carta ao governo do país, alertando que pretendia iniciar um processo de IPO (oferta pública inicial) nos próximos dois meses, de acordo com duas pessoas familiarizadas com o assunto, citadas pelo Financial Times (artigo em inglês/acesso reservado).

“A família não quer esperar. Se o governo alemão perder o barco agora, eles vão realmente perder a oportunidade”, disse uma das pessoas, citada pelo jornal britânico.

Tom Enders ainda frisou que a KNDS avançaria para bolsa independentemente de Berlim ter tomado uma decisão prévia de adquirir participações na empresa de defesa, pretendendo atingir uma capitalização de mercado entre 15 a 20 mil milhões de euros, como afirmaram assessores e acionistas do grupo.

Contudo, os planos de abertura de capital foram adiados, uma vez que a coligação do chanceler alemão Friedrich Merz debateu internamente a possibilidade de aquisição de participações na empresa, noticia o jornal britânico com base em cinco pessoas com conhecimento da situação.

As fontes acrescentaram que um desentendimento entre o Ministério da Economia da Alemanha e o Ministério da Defesa do país dificultou as negociações com os acionistas a quem Berlim compraria uma participação. Enquanto o primeiro Ministério defende uma participação de 30% antes do IPO, o Ministério da Defesa pressiona para uma aquisição de 40% para compensar uma possível diluição futura.

O Ministério da Economia alemão afirmou que a KNDS é “de grande importância para os interesses de segurança da Alemanha”, citado pelo Financial Times. “Tendo em vista o IPO planeado, o governo está, portanto, a considerar um possível investimento estatal para proteger tecnologias-chave da indústria de defesa. As discussões… estão em andamento”, acrescentou o Ministério.

Caso a oferta pública inicial da KNDS aconteça sem um acordo com Berlim, o Estado francês, que detém a outra metade do grupo do setor da defesa, seria o maior acionista individual de um dos fornecedores mais importantes da Bundeswehr, as Forças Armadas alemãs.

A KNDS, criada em 2015 através da fusão da alemã Krauss-Maffei Wegmann e da francesa Nexter, fornece tanques Leopard 2 para as Forças Armadas alemãs e obuses Caesar para as Forças Armadas francesas.