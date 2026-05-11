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Habit e Icare unem-se para levar garantias de veículos usados à Volvo em Portugal

  • ECO Seguros
  • 17:43

A insurtech e a subsidiária do BNP Paribas lançaram uma parceria para garantias automóvel em Portugal contra custos associados a avarias mecânicas, elétricas e eletrónicas. Começam com a Volvo.

A Habit, insurtech, e a Icare, subsidiária da BNP Paribas Cardif dedicada a garantias automóvel na Europa, anunciaram uma parceria para distribuição de produtos de seguro em Portugal. A colaboração começa com a Volvo Car Portugal, estendendo o produto de Garantia de Veículos Usados à rede de concessionários da marca no país.

O acordo centra-se na cobertura de compradores de carros usados contra perdas financeiras decorrentes de avarias mecânicas, elétricas ou eletrónicas. A Habit atua como intermediário de seguros, assegurando que o produto da Icare chega aos concessionários e clientes finais, com o seguro integrado no processo de compra do veículo.

João Madureira Pinto, Chief Growth Officer da Habit, sublinha a ambição que vai além da Volvo: “Começar com a Volvo é apenas o primeiro passo para trazer novas soluções da Icare para Portugal, pensadas para a realidade do mercado automóvel atual.” Da Icare, Cyril Petit, CEO da empresa e Global Head of Mobility da BNP Paribas Cardif, destaca a importância de trabalhar com “parceiros ágeis e inovadores”, alinhados com a missão de “garantir hoje a mobilidade de amanhã”.

A parceria quer ainda, no futuro, alargar a oferta a outros produtos da Icare, como extensões de garantia e soluções específicas para veículos elétricos, segmento em crescimento acelerado no mercado português e europeu.

A Icare é especializada nas áreas de garantias de avarias mecânicas e contratos de manutenção. Já a Habit é uma insurtech que, através da sua tecnologia, “auxilia a venda de seguros integrados nos serviços, permitindo que os seus parceiros ofereçam seguros de forma integrada”, diz na sua apresentação.

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