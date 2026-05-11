Marketing

Heineken volta a escolher Dentsu para conta global de meios. Criatividade das marcas dividida

 + M,

A transição para o novo modelo de agências começará imediatamente, com uma implementação faseada alinhada com os ciclos de planeamento das marcas.

A Heineken revelou o desfecho da revisão do seu ecossistema global de agências de marketing. Após um processo de consulta ao mercado, a multinacional reconduziu a Dentsu como a agência de meios a nível global, agência com qual já trabalha há quase dez anos, e reafirmou a Publicis como a agência que produz as adaptações a nível mundial. De acordo com a estimativa da COMvergence, o investimento em meios a nível global é de 550 milhões de dólares (cerca de 467 milhões de euros).

Na criatividade, a marca Heineken ficou fora do âmbito desta revisão e continua a cargo da Publicis, através da LePub. É nas restantes marcas — Amstel, Birra Moretti, Desperados e Tiger — bem como marcas locais “prioritárias” selecionadas que existem mudanças. A criatividade global destas marcas está dividida entre Publicis, WPP e Stagwell.

Isto representa um passo significativo na estratégia de crescimento EverGreen 2030 da Heineken e na ambição de construir um modelo de agência mais ágil, eficaz e preparado para o futuro, concebido para gerar maior impacto criativo, eficiência operacional e consistência à escala. A transição para um número mais reduzido de agências parceiras, mas melhores e maiores, faz parte da nossa transformação comercial mais ampla da Freddyai“, afirmou Bram Westenbrink, chief commercial officer da Heineken, citado em comunicado.

O nosso novo ecossistema de agências é um motor fundamental da nossa ambição de construir marcas mais fortes e distintivas à escala. Ao estabelecermos parcerias com um número reduzido de agências de classe mundial, estamos a criar as condições para uma colaboração mais profunda, um foco estratégico mais apurado e uma criatividade com maior impacto”, explica, por sua vez, Jorn Socquet, senior director global brand impact & growth transformation da Heineken.

De acordo com a Campaign, a WPP concorreu com a Dentsu pela gestão de meios. A nível criativo, as restantes marcas estavam espalhadas por várias agências.

A transição para o novo modelo de agências começará imediatamente, com uma implementação faseada alinhada com os ciclos de planeamento das marcas, para assegurar a continuidade e a estabilidade do negócio em todos os mercados.

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