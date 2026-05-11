Instituto Coordenadas afirma que o caso do navio com hantavírus colocou as Ilhas Canárias “no centro de uma das maiores notícias globais de última hora do ano”

Falando à Servimedia, um porta-voz do Instituto Coordenadas explicou que o impacto reputacional internacional “já entrou numa nova dimensão” após as imagens do desembarque, evacuação e operação de saúde realizadas em Tenerife durante o fim de semana.

“O caso já não é apenas notícia de saúde. “Tornou-se uma notícia global de última hora, com uma enorme capacidade de propagação emocional, visual e algorítmica”, disse o porta-voz.

O Instituto Coordenadas indicou na sexta-feira passada, num primeiro relatório de avaliação reputacional, o risco representado pela associação internacional entre termos como “hantavírus”, “cruzeiro infetado”, “quarentena” e “Ilhas Canárias”. No entanto, após o desembarque, considera que o fenómeno “escalou exponencialmente”.

E acrescenta que “líderes políticos, institucionais e técnicos estão a dar o foco comunicativo ao sucesso operacional do dispositivo, mas a hiperexposição visual da operação de saúde e emergência pode, sem querer, estar a contribuir para amplificar imagens negativas para a reputação turística internacional das Ilhas Canárias”.

Segundo o Coordenadas Institute, as notícias teriam gerado potencialmente centenas de capas digitais internacionais, dezenas de aberturas televisivas e milhares de impactos globais nos media, plataformas e sistemas algorítmicos, com padrões de hiperpropagação semelhantes aos observados em grandes notícias geopolíticas internacionais de última hora.

Além disso, a Coordenadas alerta que o verdadeiro risco estratégico reside na “pegada semântica e algorítmica” deixada pela crise nos motores de busca, redes sociais e sistemas de inteligência artificial.

“O nome de Tenerife e das Ilhas Canárias é repetidamente associado a conceitos como vírus, emergência de saúde, quarentena ou contágio em manchetes internacionais de enorme porte”, alertou o porta-voz.

O Instituto Coordenadas considera o efeito visual das imagens difundidas globalmente particularmente delicado: profissionais de saúde com EPI, evacuações controladas, isolamento marítimo e destacamentos especiais de emergência, porque “reativam automaticamente a imaginação coletiva associada à Covid”.

“Do ponto de vista dos media internacionais, o comportamento das notícias atingiu níveis comparáveis às grandes notícias globais de última hora que monopolizam a conversa mundial durante dias”, acrescentou.

O Instituto Coordenadas argumenta que a prolongação temporária da crise aumenta exponencialmente os danos reputacionais porque “cada nova atualização reativa manchetes, algoritmos e posicionamento internacional negativo”. “O problema já não é só a saúde. É reputacional, turístico, económico e algorítmico”, concluiu o porta-voz.