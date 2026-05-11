LALIGA lança ‘GOALITOS’, uma série infantil alimentada por inteligência artificial

Este projeto de animação combina entretenimento, educação e tecnologia avançada de inteligência artificial generativa para oferecer um espaço dedicado aos jovens, reforçando ao mesmo tempo os valores do desporto num ambiente seguro e atrativo.

A série será distribuída semanalmente através dos canais da LALIGA, dos seus próprios canais e plataformas digitais, incluindo uma página específica no site da LALIGA, bem como do seu canal no YouTube (através da youtube.com/goalitos) e outros ambientes dentro do seu ecossistema digital.

Desenvolvido através dos WSC Sports WSC Studios, o estúdio de propriedade intelectual e conteúdos alimentado por IA, o GOALITOS representa um novo modelo de criação original de conteúdos desportivos. Ao integrar o compromisso da LALIGA com a inovação e a ligação com os jovens públicos, juntamente com a experiência editorial e criativa da WSC Studios, o projeto permite o desenvolvimento de narrativas escaláveis e multilingues, concebidas para distribuição global, promovendo um envolvimento recorrente com novas gerações de fãs.

‘GOALITOS’ é produzido em espanhol, inglês e árabe, e acompanha três personagens animadas, Rafa, Luna e Max, que sonham em tornar-se futebolistas profissionais. Cada episódio, com duração de cinco minutos e publicado todas as sextas-feiras, combina notícias da LALIGA com secções dinâmicas e educativas adaptadas para crianças. O formato ativa todo o ecossistema digital da LALIGA através de clips, teasers, conteúdos verticais, integrações com aplicações e elementos interativos como desafios e questionários.

“Na LALIGA, temos estado comprometidos com a tecnologia como um eixo estratégico de transformação há anos. Com ‘GOALITOS’ vamos mais longe: usamos inteligência artificial para criar conteúdos educativos, atrativos e especificamente desenhados para crianças, transmitindo os valores do desporto num formato pensado para elas. Queremos ser pioneiros na indústria, oferecendo um espaço dedicado aos jovens, com a mais alta qualidade e o apoio de parceiros tecnológicos líderes”, disse Jorge de la Vega, CEO da LALIGA.

A inteligência artificial está presente ao longo de todo o processo criativo e de produção da série. Graças à tecnologia da WSC Sports e ao seu Grande Modelo Desportivo, o fluxo de trabalho varia desde o desenvolvimento narrativo baseado em dados desportivos, geração automatizada de destaques, animação de personagens, utilização de modelos avançados de texto para fala com vozes licenciadas para crianças, produção multilíngue, formato automático para diferentes plataformas e adaptação gráfica dinâmica. Sistemas automatizados de tradução, dobragem e localização garantem consistência narrativa e relevância cultural entre os mercados.