Macron anuncia 23 mil milhões de euros em investimentos para África

O Presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou esta segunda-feira 23 mil milhões de euros em investimentos para África, dos quais 14 mil milhões são fundos franceses, ao encerrar o fórum de negócios da cimeira África-França no Quénia.

Concretamente, os 14 mil milhões de fundos franceses incluem investimentos de privados, como empresas, fundações e fundos de investimento, e projetos desenvolvidos pelos operadores franceses de ajuda ao desenvolvimento (AFD, Proparco e DG Trésor), segundo a presidência francesa (Eliseu), noticiou a agência France-Presse (AFP).

Os nove mil milhões restantes provêm de investidores africanos, acrescentou. Esses investimentos “vão criar mais de 250.000 empregos diretos em França e em África”, indicou o chefe de Estado francês, que saudou os “resultados muito concretos” da cimeira organizada entre esta segunda e terça-feira na capital queniana, Nairobi.

Segundo Macron, trata-se da concretização da “mudança de lógica” que defende para a relação entre a França e a África. Os montantes mencionados compreendem todos os tipos de investimento – direto, tomada de participação, parcerias – e todos os instrumentos financeiros – capitais próprios, empréstimos, garantias, subvenções – de acordo com a AFP.

África “precisa de investimentos” em vez de ajuda pública, que a Europa já não tem condições de lhe fornecer em abundância de qualquer maneira, defendeu o Presidente francês. Entre os principais setores beneficiários estão a transição energética (4,3 mil milhões), o digital e a inteligência artificial (3,76 mil milhões), a economia azul (3,3 mil milhões) e a agricultura (1 milhão), de acordo com o Eliseu.

Além disso, dos 14 mil milhões, 942 milhões de euros de investimentos destinar-se-ão ao setor da saúde, 300 milhões ao da industrialização e 250 milhões ao setor bancário e financeiro.