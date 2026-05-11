Mútua Madrileña torna-se dona a 100% da colombiana Seguros del Estado

A espanhola Mútua Madrileña vai passar a controlar a totalidade da seguradora colombiana Seguros del Estado, sete anos depois de ter entrado no seu capital.

O grupo, que detinha cerca de 45% da empresa desde 2019, confirmou esta segunda-feira em comunicado a aquisição dos restantes 55%, dispersos por cerca de uma dezena de acionistas. O valor da transação não foi divulgado.

De acordo com o jornal Inese, conclusão do negócio deverá acontecer até ao final do ano, ficando condicionada às habituais aprovações regulatórias. Só então a Mútua assumirá formalmente a presidência do conselho de administração e passará a consolidar as contas da seguradora nas suas demonstrações financeiras.

A Seguros del Estado é uma das maiores companhias da Colômbia, tendo sido fundada em 1956. Detém uma quota de mercado de 6%, registou receitas de 350 milhões de euros em 2025 e, conforme avança o El Economista, opera através de mais de 3.300 mediadores distribuídos por 24 cidades.

A Mútua quer preservar a marca local e os postos de trabalho e colocar em marcha um plano de investimento focado na modernização tecnológica e na diversificação do negócio.

Já a Mútua conta com mais de 19 milhões de clientes em Espanha e atividade em ramos que vão dos seguros automóvel (um dos seus principais negócios), a seguros de saúde em parceria com a Adeslas, seguros de habitação, vida e acidentes, bem como investimentos e poupança (fundos e gestão de património), além de gestão imobiliária.

Para Ignacio Garralda, presidente do grupo, a aquisição de 100% da Seguros del Estado “reflete a forte confiança do grupo nas perspetivas de crescimento da empresa no mercado colombiano”, destacando que a seguradora “demonstrou solidez financeira e grande capacidade de adaptação às mudanças do mercado”.